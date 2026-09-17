Nieuwe Airbus begint met eerste testvluchten: ‘Het zit er tussenin’

De vrachtversie van de Airbus A350 – die onder meer bij Air France-KLM in de vloot komt – lijkt uiterlijk sterk op de passagiersvariant. Toch moet het toestel een uitgebreid testprogramma ondergaan.

Het is momenteel aftellen totdat het eerste prototype van de Airbus A350F voor het eerst de lucht ingaat. Gedurende negen maanden zullen twee exemplaren, registraties MSN700 en MSN701, ongeveer vierhonderd vlieguren volbrengen. Gedurende deze testvluchten voert Airbus allerlei testen uit op de twee prototypes, zodat het na certificatie ook veilig vluchten kan uitvoeren.

Geen van beide, maar allebei

Toch is het testprogramma opvallend. De reguliere A350 vliegt al een tijdje. Je zou daarom verwachten dat er hoogstens een aantal lichte testen zouden moeten plaatsvinden, maar niets is minder waar. Het toestel blijkt toch een stuk complexer te zijn dan het in eerste instantie lijkt. Volgens Laurent Bussiere, hoofdtest-ingenieur van de A350F, is de machine een volledig ander type. Volgens hem is de voorkant van de vrachtvariant vergelijkbaar met een A350-900, terwijl het achterste deel van de romp, evenals de vleugels, van de -1000-variant afkomstig zijn. ‘Het is geen A350-1000 en ook geen A350-900; het zit er precies tussenin,’ aldus Bussiere.

Verschillende doelen

Het eerste prototype van de Airbus A350F, registratie MSN700, zal zich in het programma richten op de vliegprestaties, het vlieggedrag en de autopilootsystemen. Dit gebeurt in eerste instantie zonder vracht in de laadruimtes, maar later met. ‘Ons doel is om op elke testdag verschillende standaardcontainers en vrachtstukken te laden en te lossen’, aldus Bussiere.

Met het zustervliegtuig MSN701 zal Airbus daarentegen voornamelijk de werking van de systemen aan boord controleren, waaronder de airconditioning. Bovendien wil de Europese vliegtuigfabrikant het exemplaar inzetten om uitgebreide tests uit te voeren voor de brand- en rookprocedures. Verder moet de MSN701 de voorgeschreven tests uitvoeren in extreem warme en extreem koude omstandigheden.

Vertraging

Uiteindelijk zal de machine ook bij Air France-KLM in de vloot komen, waarbij het de laatste 747’s van het bedrijf gaat vervangen. Oorspronkelijk had het Frans-Nederlandse bedrijf een order uitstaan voor acht exemplaren, later werd dat aantal teruggebracht tot zes. Wel kondigde Airbus al aan dat een eerste aflevering nog even op zich laat wachten. Problemen en stakingen bij de fabrieken in Spanje hebben namelijk tot vertraging geleid.