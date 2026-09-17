Schiphol sluit tijdelijk de Kaagbaan

De Kaagbaan op Schiphol gaat van maandag 21 september tot en met dinsdag 29 september tijdelijk dicht voor regulier onderhoud. Vliegtuigen die normaal van de baan gebruikmaken, moeten daardoor tijdelijk uitwijken naar andere start- en landingsbanen. In het weekend van 26 en 27 september blijft de Kaagbaan wel beschikbaar.

Kaagbaan negen dagen buiten gebruik

Tijdens het onderhoud wordt de Kaagbaan op verschillende onderdelen gecontroleerd en waar nodig onderhouden. Zo worden het asfalt en de baanmarkeringen geïnspecteerd, wordt de bekabeling en elektra gecontroleerd. Ook worden de omliggende grasvelden gemaaid en worden baanlampen schoongemaakt of vervangen. Het jaarlijkse onderhoud is volgens Schiphol noodzakelijk om de start- en landingsbanen in goede conditie te houden en daarmee veilig vliegverkeer mogelijk te blijven maken. In het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 september wordt de Kaagbaan tijdelijk weer opengesteld voor het vliegverkeer.

Meer vliegtuigen via andere banen

Omdat de Kaagbaan tijdens het onderhoud grotendeels niet beschikbaar is, wordt het verkeer vaker afgehandeld via onder meer de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Welke banen precies worden ingezet, hangt onder meer af van de wind. Ook andere banen kunnen daardoor tijdelijk vaker worden gebruikt. Dat betekent dat omwonenden van de bijbehorende vliegroutes gedurende de werkzaamheden meer vliegverkeer kunnen zien en horen. Schiphol zegt zich daarvan bewust te zijn. ‘We realiseren ons dat dit impact heeft op onze buren’, aldus de luchthaven. Volgens Schiphol wordt het baanonderhoud daarom zorgvuldig gepland en wordt geprobeerd de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren.