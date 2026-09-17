Vakbond mist duidelijke koers bij KLM: ‘Gebrek aan strategie’

KLM ziet dat het steeds moeilijker wordt om op Schiphol verder te groeien. De luchtvaartmaatschappij heeft daarom verschillende scenario’s voor de toekomst gepresenteerd. Volgens vakbond FNV is daarmee alleen nog niet duidelijk welke richting de maatschappij daadwerkelijk op wil. De vakbond maakt zich vooral zorgen over de gevolgen voor de Nederlandse werkgelegenheid.

KLM kijkt naar verschillende scenario’s

KLM kijkt naar de mogelijkheden voor de toekomst, terwijl verder groeien op Schiphol steeds moeilijker wordt. Het gaat om vier scenario’s die de komende tijd binnen worden besproken. Daarin staan ook ingrijpende mogelijkheden, zoals het uitbesteden van de grondafhandeling en het verkopen van de technische afdeling. In een ander scenario zou de airline uitgroeien tot een kleinere luchtvaartmaatschappij die minder vluchten uitvoert. Ook wordt gekeken naar een situatie waarin Air France-KLM vanuit Parijs meer zeggenschap krijgt.

De scenario’s zijn volgens KLM geen concrete plannen, maar moeten inzicht geven in de keuzes die het bedrijf mogelijk moet maken. ‘We zullen de scenario’s bespreken met onze medewerkers, daarna zal de directie met voorstellen komen. Dat er iets moet gebeuren is iedereen wel duidelijk’, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

FNV mist een duidelijke koers

Volgens FNV is het niet voldoende om alleen verschillende mogelijkheden op tafel te leggen. Nu KLM zelf constateert dat groei steeds moeilijker wordt, moet de maatschappij volgens de vakbond ook nadenken over wat dat betekent voor de komende jaren. ‘KLM constateert zelf dat de mogelijkheden om via groei uit de problemen te komen steeds kleiner worden. Dan moet je ook nadenken over hoe je op lange termijn verder wilt. Die concrete strategie missen we nu jammer genoeg, maar daar gaan we graag het gesprek over aan’, zegt Egon Groen, bestuurder FNV KLM-Grondpersoneel.

‘Nederlandse werkgelegenheid staat voorop’

Voor FNV draait de discussie uiteindelijk vooral om de werknemers van KLM in Nederland. De vakbond wil voorkomen dat de werkgelegenheid uit beeld raakt wanneer de luchtvaartmaatschappij keuzes maakt over de toekomst. Daarom wil FNV samen met KLM en andere betrokken partijen werken aan een duidelijke langetermijnkoers. ‘Er liggen nu scenario’s op tafel, maar wij willen weten wat KLM daadwerkelijk van plan is.