Dronken piloten crashen gloednieuw vliegtuig

Een opvallend incident in Libië: daar schoot een Cessna Citation Latitude van de baan. Het toestel was nog geen jaar oud. De twee piloten zijn gearresteerd op verdenking van dronkenschap.

Cessna schiet van de baan

De Cessna Citation Latitude van Bikini Jet, registratie TC-AKF, was op 14 september vertrokken van Istanbul Atatürk Airport. Vlucht BKI60 had als bestemming Misrata in Libië. Aan boord zouden naar verluid drie mensen hebben gezeten, de twee piloten en een cabin crew member. Zij waren onderweg om passagiers op te halen in Libië. Maar vlak voor de landing ging het mis.

Rond 10:07 uur, tijdens de final approach, week de Cessna af naar links en schoot zo’n 1,4 kilometer voorbij de baandrempel van het asfalt af. De piloten draaiden het toestel snel weer de baan op, en vloog na 500 meter weer de baan af. Vervolgens brak er een brand uit. Het paar maanden oude toestel raakte hierbij volledig verwoest. Wonder boven wonder verliet iedereen bijtijds en zonder kleerscheuren het vliegtuig.

Dronken piloten

Maar het verhaal krijgt nog een staartje. Drie dagen later hebben de Libische autoriteiten beide piloten gearresteerd op verdenking van dronkenschap. De twee vliegers zouden beschonken de Cessna hebben geprobeerd te landen, wat vreselijk mis ging. Het Libische Openbaar Ministerie heeft een onderzoek naar de twee ingesteld.