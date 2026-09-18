Embraer van KLM Cityhopper keert terug naar Schiphol

Een KLM Cityhopper-vlucht van Amsterdam naar Valencia liep 3,5 uur vertraging op. Vlak na take-off kreeg de crew te maken met een rudder die niet werkte. Daarom keerde de Embraer ERJ-195-E2 terug naar Schiphol.

Niet-werkende rudder

De Embraer ERJ-195-E2, registratie PH-NXH, stond op dinsdag 15 september gepland voor een vlucht naar Valencia. Het toestel van KLM Cityhopper steeg rond 14:30 uur op vanaf de Aalsmeerbaan voor een reis van ongeveer twee uur. Maar heel ver kwam de machine niet. Al op 13.000 voet, zo’n vier kilometer hoogte, braken de piloten de klim af. Vervolgens meldden ze aan de luchtverkeersleiding dat ze om wilden keren naar Schiphol. De reden: een niet-werkende rudder.

Drie knopen

Door de kapotte rudder gaf de crew aan dat ze alleen kon landen op een baan waar de wind op dat moment niet sterker was dan drie knopen, omgerekend iets meer dan vijf kilometer per uur. Dat was enkel het geval op runway 24, ofwel de Kaagbaan. Een halfuur na vertrek was de E2 van KLM Cityhopper terug bij af op Schiphol.

Vervangende Embraer

Daarna werd een vervangend toestel ingezet om de vlucht naar Valencia alsnog uit te voeren. De andere Embraer 195-E2, registratie PH-NXK, bereikte de eindbestemming uiteindelijk met een vertraging van 3,5 uur. De PH-NXH kon snel gerepareerd worden en zes uur later was de machine alweer onderweg naar Dubrovnik.