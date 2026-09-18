Emirates overweegt bestelling af te blazen

Met een vloot bestaande uit de Airbus A380 en A350 en de Boeing 777 moet Emirates binnenkort een nieuw type verwelkomen: de 787. Althans, dat was het originele plan. De luchtvaartmaatschappij overweegt om de hele bestelling af te blazen en voor een ander toestel te gaan.

Leverproblemen

Emirates had initieel een bestelling van 35 Boeing 787’s geplaatst. 20 daarvan waren een 787-8, het resterende aantal de grotere 787-10. Maar de luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten overweegt nu om die hele bestelling om te zetten naar de Boeing 777X. Dat komt vanwege leverproblemen met de Dreamliner.

Na de jarenlange vertraging bij de certificering van de 777X wordt ook de 787 geplaagd door problemen. CEO Kelly Ortberg benoemde dat de Amerikaanse fabrikant moeite heeft om de vliegtuigen op tijd af te leveren. De redenen zijn onder andere een tekort aan motoren, stoelsystemen en vertraging in certificering van cabine-interieur. Emirates ziet er geen heil meer in om nog een keer te wachten.

Andere types

Het ziet ernaar uit dat de airline de order wil omzetten naar de 777X, vooral omdat die machine zich naar verwachting toch al volgend jaar bij de vloot voegt. Maar ook de A350, waarvan er inmiddels 27 in Dubai zijn, hoort tot de opties. Binnen twee maanden moet Emirates duidelijkheid geven. Als ze besluit toch te wachten op de Dreamliner, kan dat nog minimaal drie jaar duren.

Bonenblikken

Emirates-CEO Tim Clark wees deze zomer nog de eerste tien exemplaren van de Boeing 777X af. Hij zei dat hij de toestellen niet wilde, omdat ze bij indiensttreding al acht jaar oud zouden zijn. Overigens had Clark wel een suggestie voor een eventuele koper: ‘Maak er maar bonenblikken van.’