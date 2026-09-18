Laatste A380 van Etihad is na jaren weer thuis

De negende en laatste Airbus A380 van Etihad is na jaren weer thuis. Het toestel stond al die tijd in de opslag in Frankrijk. Nu is de Superjumbo-vloot van de luchtvaartmaatschappij weer compleet.

A80 na zes jaar thuis

De A380-800, registratie A6-APB, verscheen op 17 september 2026 voor het eerst na jaren weer op Flightradar24. Toen vertrok de Superjumbo van Tarbes in zuid-Frankrijk naar Abu Dhabi. Om 9:36 uur steeg vlucht EY9128 op voor een zeven uur durende vlucht naar de Verenigde Arabische Emiraten. Om 18:27 uur was de Airbus na 6,5 jaar eindelijk weer thuis.

Opslag in Frankrijk

Etihad bracht alle tien haar A380’s tijdens de coronapandemie naar de opslag. Eerst op de luchthaven van Abu Dhabi, daarna naar Tarbes, een plaats in de Franse Pyreneeën. De locatie was geschikt voor opslag van de Superjumbo’s vanwege de ruimte en de lange landingsbaan. De eerste van het stel, registratie A6-APG, verliet de opslag in maart 2023. Drie jaar later wordt de negende en laatste A380 weer toegevoegd aan de vloot. Etihad beschikte ooit over tien van Airbus’ grootste passagiersvliegtuigen, maar de A6-APA werd in 2025 gesloopt.

De laatste A380 krijgt na haar thuiskomst een uitbreide technische inspectie. Daarna gaat de dubbeldekker, met plaats voor zo’n 496 passagiers, terug in de operatie. Wanneer dat is en wat haar eerste reis na jaren wordt, is nog niet bekend.