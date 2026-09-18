Oud KLM-CEO veroorzaakt brand aan boord Boeing 777

Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao was donderdagavond na een vlucht van 5,5 uur terug bij af. De Boeing 777 moest boven de Atlantische Oceaan omkeren wegens een brandende powerbank aan boord. De vermeende eigenaar van de powerbank is geen onbekende van de luchtvaartmaatschappij: voormalig CEO Camiel Eurlings. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws en NU.nl.

Geëxplodeerde powerbank

De Boeing 777-300, registratie PH-BVP, vertrok donderdag 17 september door technische problemen met een vertraging van twee uur vanaf Schiphol naar Willemstad op Curaçao. Vlucht KL735 steeg rond 15:20 uur op vanaf de Kaagbaan en verliet boven Katwijk bij Zee het Nederlandse vasteland. Vervolgens vloog de machine via Engeland richting het zuiden. Maar na bijna drie uur vliegen keerde de Boeing plotseling om, wegens een geëxplodeerde powerbank in de Business Class.

Voormalig KLM-ceo

Volgens passagiers op de vlucht zorgde de ontploffing voor een harde knal en brand. Op beelden is te zien dat het raampje waar het incident gebeurde volledig zwartgeblakerd is. Het is bij KLM, net als bij veel andere luchtvaartmaatschappijen, strikt verboden om een powerbank te gebruiken of op te laden aan boord. Meerdere bronnen van RTL Nieuws en NU.nl zeggen dat de powerbank van voormalig CEO Camiel Eurlings was, die van juli 2013 tot oktober 2014 aan het roer van de airline stond.

Up in the Sky deed navraag bij KLM. Een woordvoerder liet weten in verband met de privacy geen uitspraken te kunnen doen over wie er aan boord zat.

Brand aan boord naar São Paulo

Het incident doet denken aan de São Paulo-vlucht van vorig jaar. Toen brak er eveneens aan boord van een Boeing 777 van KLM brand uit nadat een powerbank oververhit raakte en vlam vatte. De cabine vulde zich binnen no time met rook. De boosdoener was opgeborgen in een tas in een bagagebak, iets wat inmiddels verboden is bij de luchtvaartmaatschappij. Passagiers moeten de powerbank te allen tijde in het zicht houden en mogen deze niet gebruiken of opladen tijdens de vlucht.