SAS viert historische dag met ode aan Douglas DC-4

SAS mag kaarsjes uitblazen: het is tachtig jaar geleden dat de eerste vlucht met een Douglas DC-4 van Stockholm naar LaGuardia in New York vertrok. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij staat stil bij dit historische moment.

Historische Douglas

De eerste vlucht van SAS Scandinavian Airlines ging op 17 september 1946 de lucht in. Toen vertrok een Douglas DC-4 van Stockholm Bromma Airport naar New York LaGuardia. De reis duurde in totaal 25 uur, met geplande tussenstops in Kopenhagen, Glasgow Prestwick en Gander in Canada. Aan boord van Dan Viking, de naam van de DC-4, bevonden zich slechts 28 passagiers.

Tachtig jaar later viert SAS de Scandinavische samenwerking, ooit ontstaan uit de fusie tussen een Deense, Zweedse en Noorse luchtvaartmaatschappij, op dezelfde plek als waar het ooit begon: met een feest in New York. De vlucht tussen de hoofdsteden van de drie landen en New York duurt inmiddels geen 25 uur meer, maar iets minder dan acht. Bovendien kunnen er tegenwoordig honderden passagiers mee aan boord.

Eerbetoon

’80 jaar SAS is een eerbetoon aan waar we vandaan komen, terwijl we onze blik op de toekomst gericht houden’ zegt de Nederlandse CEO Anko van der Werff. ‘SAS is ontstaan uit een typisch Scandinavisch idee: dat we met een samenwerking over de landsgrenzen heen meer kunnen bereiken.’ De luchtvaartmaatschappij vliegt inmiddels naar meer dan 145 bestemmingen, verspreid over 42 landen.

Vlootvernieuwing

SAS heeft, tachtig jaar na die eerste vlucht, nog altijd grote plannen voor de toekomst. In 2025 kondigde de luchtvaartmaatschappij al een deal met Embraer aan voor 55 E2’s, waarvan er 45 vaststaan. En deze zomer kwamen daar nog eens veertig A330’s bij. Daarmee doet de airline weer goede zaken nadat het in 2022 nog op het randje van faillissement balanceerde. In 2024 werd SAS onderdeel van Air France-KLM. De groep heeft inmiddels ruim zestig procent van de aandelen.