CEO van Air France-KLM over wereldtitel: ‘Enorm trots’

De nieuwe La Première-cabine van Air France werd tijdens de Skytrax World Airline Awards in Londen uitgeroepen tot beste First Class ter wereld. Air France-KLM-topman Benjamin Smith noemt de prijs een erkenning voor jarenlange inspanningen om La Première volledig opnieuw vorm te geven.

La Première volledig vernieuwd

De overwinning is volgens Smith niet het resultaat van één nieuwe stoel of een vernieuwde cabine, maar van een veel bredere verandering. Air France vernieuwde de afgelopen jaren de volledige La Première-ervaring. Van de ontvangst op luchthaven Parijs-Charles de Gaulle tot de reis aan boord, alles is aangepakt. In zijn online verklaring schrijft Smith dat Air France de volledige ervaring opnieuw heeft ontworpen.

‘Immens trots’

De maatschappij wil daarmee een product bieden dat niet alleen onderscheidend is door de ruimte en voorzieningen aan boord, maar door de volledige reis eromheen. Smith is naar eigen zeggen dan ook immens trots op deze collectieve erkenning. Volgens Smith is de onderscheiding het resultaat van jaren werk en van de gezamenlijke inspanningen van de teams die betrokken zijn.

Nieuwe documentaire

Om de bijzondere mijlpaal te vieren heeft Air France een nieuwe documentaire uitgebracht. Smith spreekt daarin met huidige en voormalige medewerkers van Air France en met verschillende partners die bij het product betrokken zijn. Onder hen bevindt zich de Franse topchef Alain Ducasse, die verantwoordelijk is voor een deel van het culinaire aanbod. In de documentaire wordt teruggekeken op de ontwikkeling van La Première en de manier waarop de service door de jaren heen is aangepast aan veranderende verwachtingen van passagiers.