Massale paradropping als sluitstuk van militaire oefening

Vandaag zullen op de Ginkelse Heide bij Ede honderden parachutisten landen, als afsluiting van de jaarlijkse oefening “Falcon Leap”. Ook vindt er een herdenking plaats op de locatie waar in 1944 duizenden geallieerde parachutisten landden. Met de paradropping en herdenking wordt stilgestaan bij operatie Market Garden, die plaatsvond in september 1944. Zowel de herdenking als de “memorial drop” zijn toegankelijk voor het publiek.

Met Operatie Market Garden begon op 17 september 1944 de bevrijding van Nederland. Met een combinatie van een luchtlandingsoperatie (Market) en een grondoffensief (Garden) wilden de geallieerden vanuit België via Nederland doorstoten naar Duitsland. De verovering van diverse bruggen over de rivieren in Nederland was daarbij cruciaal. Omdat dit niet volledig lukte, liep de militaire operatie én de bevrijding van Nederland forse vertraging op. Tijdens Market Garden kwamen veel geallieerde militairen om het leven. 18.000 van hen werden gedood, krijgsgevangen gemaakt of raakten gewond. Een aantal parachutisten in oude Amerikaanse uniformen voor een C-47B Dakota op Eindhoven in 2023 © Leonard van den Broek

Debuut

De afgelopen twee weken vond verspreid over Nederland de luchtlandingsoefening Falcon Leap plaats. In de eerste week dropten transportvliegtuigen vooral zwaar materieel en voorraden, via een zogeheten container delivery system. Dit gebeurde onder meer op het oefenterrein van defensie in de Marnewaard. De deelnemende vliegtuigen opereerden steeds vanaf de vliegbasis Eindhoven. Naast Nederlandse Hercules-toestellen, deden ook een Portugese Embraer C-390 en een Zweedse C-130 Hercules mee. Dit jaar was het voor het eerst dat Zweden, als nieuwe NAVO-partner, deelnam aan de oefening.

Ook de C-390 is een debutant: dit vliegtuigtype is recent door Portugal aangeschaft als vervanger van de C-130 Hercules. Nederland heeft vijf C-390’s besteld ter vervanging van de C-130. Eind 2027 wordt de eerste Nederlandse C-390 op Eindhoven verwacht. Ook Zweden heeft de C-390 als Hercules-vervanger geselecteerd.

Parachutisten springen uit C-390 © Robert Arts

Parachutisten landen op Ginkelse Heide tijdens Falcon Leap 2026 © Robert Arts

Portugese C-390 tijdens Falcon Leap 2026 © Robert Arts

Airbus A400M Atlas tijdens Falcon Leap 2026 © Robert Arts

Parachutisten landen op Ginkelse Heide tijdens Falcon Leap 2026 © Robert Arts

Landing in boom

De afgelopen dagen sprongen parachutisten boven een oefengebied in België, net over de grens bij Hechtel-Eksel. Afgelopen donderdag zijn meerdere parachutisten buiten het geplande landingsgebied terechtgekomen. ‘Zij kwamen daarbij in bomen terecht. Uiteindelijk is een militair van een deelnemende buitenlandse eenheid met verwondingen afgevoerd.’, aldus een persbericht van Defensie. Gisteren landde een parachutist bij de Ginkelse Heide eveneens in een boom.

Naast militaire parachutisten, springen vrijdag en zaterdag ook “re-enactors” uit een historische C-47 Dakota. Deze parachutisten maken zoveel mogelijk gebruik van authentieke uniformen en materiaal. De Britse Dakota vliegt vanaf vliegveld Teuge en zal zaterdag boven de Ginkelse Heide ook een dropping uitvoeren.

Parachutisten in oude Amerikaanse uniformen op Teuge © Remco de Wit

Parachutisten in oude Amerikaanse uniformen voor een C-47 Dakota op Teuge © Remco de Wit

C-47 Dakota op Teuge © Remco de Wit

C-47 Dakota op Teuge © Remco de Wit

C-47 Dakota vertrekt vanaf Teuge © Remco de Wit

Vandaag is er tussen 9.30u en 15.30 is er een doorlopend programma op de Ginkelse Heide. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen twee keer parachutisten uit tien militaire transportvliegtuigen boven het heidegebied een sprong maken. Daarnaast staat een “air assault” demonstratie met helikopters door de Luchtmobiele Brigade gepland.