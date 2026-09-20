Corendon gaat fors krimpen: wat betekent dat voor Schiphol?

Corendon gaat volgend jaar fors minder capaciteit aanbieden. De airline brengt de eigen vloot samen met die van de groepsmaatschappijen in Turkije, Malta en Nederland terug van dertig naar 21 vliegtuigen. Daarmee verdwijnt ongeveer een vijfde van de capaciteit.

Zeven vliegtuigen minder

Corendon kijkt ondanks de uitdagende marktomstandigheden met een redelijk positief gevoel terug op de zomer. De airline vervoerde tot nu toe ongeveer twee procent meer passagiers dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat gebeurde wel tegen een lagere gemiddelde ticketprijs: die lag vier procent onder het niveau van vorig jaar. Toch kiest Corendon ervoor om de capaciteit komende zomer aanzienlijk terug te brengen. Paul Schwaiger, Head of Sales van Corendon, zegt tegen aeroTELEGRAPH dat de airline mikt op ongeveer twintig procent minder capaciteit. De eigen vloot en die van de groepsmaatschappijen bestaat deze zomer uit 28 vliegtuigen, aangevuld met twee toestellen die via wetlease worden ingezet. Volgende zomer moeten dat er nog 21 zijn.

Alleen volle vluchten blijven over

De belangrijkste reden voor de ingreep zijn de hoge brandstofkosten. Corendon wil voorkomen dat vliegtuigen worden ingezet op routes die onvoldoende passagiers opleveren. De maatschappij kiest daarom nadrukkelijker voor vluchten waarvan wordt verwacht dat ze goed gevuld raken. Door het aantal vluchten terug te brengen, moet de resterende capaciteit winstgevender worden. De krimp betekent daarmee niet automatisch dat Corendon zich op grote schaal uit bepaalde markten terugtrekt. De airline wil juist selectiever worden in waar de beschikbare vliegtuigen worden ingezet.

Schiphol

Voor Nederlandse reizigers is vooral de vraag wat de kleinere vloot betekent voor het aanbod vanaf Schiphol. Uit de aangekondigde capaciteitsreductie blijkt niet dat Corendon specifiek de Nederlandse luchthaven als doelwit heeft. De maatschappij blijft actief op verschillende Europese markten en verdeelt de beschikbare vliegtuigen over meerdere landen en bases. Tegelijkertijd is de planning voor de komende zomer nog niet definitief: Corendon verwacht pas in januari en februari een beter beeld te hebben van de boekingen en kan de capaciteit daarna nog aanpassen. Daarmee lijkt het op basis van de huidige plannen voorbarig om te spreken van een grote ingreep in het Schiphol-netwerk. De airline maakt vooral een bredere keuze om met een kleinere vloot te vliegen en de beschikbare stoelen gerichter in te zetten.

Curaçao

Ondanks de krimp breidt Corendon tegelijkertijd het netwerk op verschillende punten uit. Istanboel, Varna en Burgas worden aan het aanbod toegevoegd. De grootste nieuwe stap komt echter in december. Vanaf 14 december vliegt de maatschappij drie keer per week tussen Düsseldorf en Curaçao. Voor de route wordt een Airbus A330-300 van World2Fly geleased. Corendon mikt daarbij nadrukkelijk op Nederlandse reizigers. Düsseldorf ligt relatief dicht bij de Nederlandse grens en heeft volgens de maatschappij een groot verzorgingsgebied. Schwaiger gaf eerder aan dat voor een rendabele operatie een aanzienlijk deel van de passagiers uit Nederland moet komen. De eerste boekingen verlopen volgens hem zoals verwacht. Van een directe concurrentie met de eigen vluchten vanaf Amsterdam lijkt volgens Corendon geen sprake.