De kunst van een Yak-landing & IST als drukste vliegveld | Podcast

Een Yak-landing is natuurlijk nooit zomaar een landing. Goof en Goot bespreken wat er zo bijzonder is aan het vliegen en landen met zo’n toestel. En Istanbul Airport als nieuwe drukste luchthaven van Europa? Genoeg stof dus voor Goof & Goot om weer eens flink door te praten. In de nieuwste aflevering van Goof & Goot Praten Piloot komen beide onderwerpen voorbij, naast een flinke hoeveelheid andere luchtvaartzaken die uiteraard ook niet onbesproken blijven.

De Turkse luchthaven is inmiddels de drukste van Europa en heeft daarmee onder meer Heathrow achter zich gelaten. Hoe is die luchthaven zo snel zo groot geworden en welke rol speelt de forse steun en investering vanuit Turkije? Goof en Goot kijken naar de opmerkelijke opmars van Istanbul Airport en de manier waarop de luchthaven zich heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste luchtvaartknooppunten van Europa.

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen hier!