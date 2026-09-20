Europese mega-bestelling van 150 Boeing 737 MAX’s bijna rond

Turkish Airlines staat op het punt een bestelling van 150 Boeing 737 MAX-vliegtuigen definitief vast te leggen. Een conflict met motorfabrikant CFM over onderhoud en toekomstige reparatiekosten vertraagde de deal maandenlang, maar de onderhandelingen liggen volgens ingewijden inmiddels weer op koers.

Bestelling met vertraging

De 737 MAX’s maken deel uit van een veel groter Boeing-pakket dat Turkish Airlines vorig jaar aankondigde. De Turkse luchtvaartmaatschappij bereikte toen een overeenkomst voor in totaal 225 toestellen, waaronder Dreamliners en 737 MAX’en. De deal volgde op een ontmoeting tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan en Donald Trump. Vooral het MAX-gedeelte kwam daarna echter onder druk te staan. Turkish Airlines dreigde de bestelling te annuleren en over te stappen naar Airbus vanwege een conflict met CFM International. Volgens Reuters draaide het conflict niet alleen om de prijs van de motoren, maar vooral om de voorwaarden voor het onderhoud en de verdeling van financiële risico’s bij toekomstige reparaties.

Turkish Airlines wil meer controle

Een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen is de wens van Turkish Airlines om zelf een grotere rol te spelen bij het onderhoud van de LEAP-motoren. De maatschappij zou een zogenoemde ‘Premier’-onderhoudsfaciliteit willen opzetten, waarmee zij tot de hoogste categorie van CFM-partners zou gaan behoren. Dat zou onder meer mogelijkheden geven om het onderhoud van de toekomstige MAX-vloot zelf te organiseren. Het is nog niet duidelijk of de luchtvaartmaatschappij en CFM inmiddels definitief overeenstemming hebben bereikt over de gewenste onderhoudsfaciliteit.

© Remco de Wit

Istanbul Airport

De bestelling past in de ambitieuze groeiplannen van Turkish Airlines. Het bedrijf beschikt inmiddels over een vloot van meer dan 400 Airbus- en Boeing-vliegtuigen en wil de capaciteit vanuit Istanboel de komende jaren verder uitbreiden. Een grote aanvullende bestelling van 737 MAX’en zou daarbij voortbouwen op een vliegtuigtype dat de flag carrier al gebruikt. Turkish Airlines vliegt al sinds 2019 met de 737 MAX en heeft daarmee ervaring met de LEAP-1B-motor.

Turkish kijkt ondertussen ook naar andere vliegtuigtypes. Okan Baş, senior vice president voor finance van Turkish Airlines, zei tijdens een bijeenkomst van ISTAT dat de airline onder meer regionale toestellen zoals de Embraer E2 en Airbus A220 bestudeert. Voor de grotere vliegtuigen kijkt de airline naar de Boeing 777X en Airbus A350-1000. Over de uitgestelde 737 MAX-bestelling wilde Baş geen uitspraak doen, meldt Daily Sabah.

Bestelling bijna rond

Een definitief akkoord zou een einde maken aan maandenlange onzekerheid over een order die onderdeel vormt van een veel groter vlootplan. Als Boeing, CFM en Turkish Airlines de laatste geschilpunten weten op te lossen, kan de bestelling alsnog definitief worden. Volgens Reuters is het mogelijk dat de overeenkomst al in de week van 21 september wordt ondertekend.