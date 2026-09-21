Beste luchtvaartmaatschappijen van het jaar 2026 zijn bekend

Singapore Airlines is uitgeroepen tot beste luchtvaartmaatschappij ter wereld in de World Airline Awards 2026. De airline neemt de prestigieuze titel over van Qatar Airways, dat dit jaar tweede werd. Cathay Pacific eindigde als derde, gevolgd door ANA en Turkish Airlines.

Singapore Airlines opnieuw bovenaan

Singapore Airlines staat na een jaar afwezigheid weer op de eerste plaats van de wereldwijde ranglijst. Het bedrijf kreeg daarnaast de onderscheidingen voor beste Economy Class en beste Economy Class-catering. Volgens Skytrax is het de zesde keer dat Singapore Airlines de hoofdprijs wint sinds de start van de World Airline Awards in 1999. De ranglijst is gebaseerd op de beoordelingen van passagiers en omvatte meer dan driehonderd luchtvaartmaatschappijen.

Singapore Airlines-topman Goh Choon Phong noemt de onderscheiding vooral een erkenning voor het personeel: ‘We zijn onze klanten dankbaar voor hun vertrouwen en steun. We blijven ons inzetten voor een uitzonderlijke reiservaring van wereldklasse, iedere keer dat zij met ons vliegen. Deze prijs is een bewijs van de toewijding en professionaliteit van onze mensen, die zich voortdurend inzetten om onze bekende normen voor service en operationele kwaliteit hoog te houden.’

Qatar Airways zakt naar tweede plaats

Qatar Airways, dat vorig jaar nog de hoofdprijs won, eindigde op de tweede plaats. De carrier wist wel vier andere belangrijke Skytrax-prijzen binnen te halen. Zo werd Qatar voor de dertiende keer uitgeroepen tot beste luchtvaartmaatschappij voor Business Class en kreeg het opnieuw erkenning voor haar Al Mourjan Business Lounge The Garden. Ook werd Qatar Airways uitgeroepen tot beste in het Midden-Oosten.

Nieuw dit jaar is de prijs voor beste wifi aan boord, waarmee Skytrax voor het eerst specifiek de kwaliteit van internetverbindingen tijdens de vlucht beoordeelde. Group CEO Hamad Al Khater zei dat de prijzen vooral toekomen aan de circa 60.000 medewerkers van Qatar Airways. ‘Deze awards zijn van onze mensen. Zestigduizend collega’s leveren iedere dag de beste ervaring ter wereld aan onze passagiers en hebben dat gedaan tijdens een bijzonder uitdagend jaar.’

Cathay Pacific op derde plaats

Cathay Pacific completeert de top drie en won daarnaast de titel beste cabinepersoneel ter wereld. Ook de vernieuwde The Wing Lounge op Hong Kong Airport werd uitgeroepen tot beste First Class-lounge. Cathay-topman Ronald Lam ziet de onderscheidingen als een erkenning voor de investeringen die de groep doet in haar product en dienstverlening. ‘Deze erkenningen zijn een bewijs van de enorme inzet van het volledige Cathay-team, dat zowel in de lucht als op de grond uitstekende service blijft leveren’, aldus Lam. De airline zegt ongeveer 150 miljard Hongkong-dollar te investeren in onder meer de vloot, cabines, lounges en digitale dienstverlening.

Turkish Airlines blijft Europese koploper

Turkish Airlines eindigde als vijfde in de wereld en was daarmee de hoogst genoteerde Europese maatschappij. De Turkse flag carrier won bovendien de titels beste airline van Europa, beste Business Class-catering ter wereld en beste luchtvaartmaatschappij van Zuid-Europa. Voor Turkish Airlines is de Europese titel inmiddels de elfde. Voorzitter Murat Şeker noemt het resultaat een belangrijke erkenning voor de dienstverlening. ‘Het feit dat deze prijzen rechtstreeks gebaseerd zijn op de beoordelingen van onze passagiers is voor ons van groot belang. Terwijl we de Turkse gastvrijheid wereldwijd aan onze gasten bieden, blijven we werken aan het verbeteren van onze dienstverlening op ieder contactmoment.’

Andere Europese maatschappijen

Ook andere Europese vervoerders waren prominent aanwezig in de uitslagen. Air France kreeg prijzen voor beste First Class, beste First Class-loungemaaltijden en beste First Class-comfortvoorzieningen en werd daarnaast uitgeroepen tot beste van West-Europa. Vueling won voor het eerst de titel beste prijsvechter van Europa. Iberia kreeg de onderscheiding voor beste luchtvaartpersoneel van Europa, terwijl LOT Polish Airlines werd uitgeroepen tot beste van Centraal-Europa.