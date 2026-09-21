KLM daalt op de wereldwijde ranglijst naar plek 24

KLM is dit jaar gezakt op de wereldwijde ranglijst van luchtvaartmaatschappijen van Skytrax. De Nederlandse maatschappij staat op plek 24. Daarmee valt de airline buiten de mondiale top twintig, terwijl Air France juist verder oprukt en nu op de zevende plaats staat. In Europa blijft KLM met de achtste plaats wel hoog genoteerd.

KLM zakt drie plaatsen

De nieuwe positie van KLM komt naar voren in de 2026-editie van de World Airline Awards van Skytrax. De maatschappij stond vorig jaar nog op de 21e plaats en is dit jaar terug te vinden op nummer 24. Tegelijkertijd blijft een plek in de wereldwijde top 100 een sterke prestatie, zeker gezien het grote aantal luchtvaartmaatschappijen dat wereldwijd actief is. De ranglijst is gebaseerd op beoordelingen van passagiers en kijkt naar de totale reiservaring. Binnen Europa blijft KLM met een achtste plaats een gevestigde naam: alleen Turkish Airlines, Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic, Swiss en British Airways staan in de Europese rangschikking hoger.

Air France

Binnen de Air France-KLM-groep vallen de verschillen dit jaar op. Air France stijgt wereldwijd van plek acht naar plek zeven en is daarmee fors hoger geklasseerd dan KLM. De Franse maatschappij werd bovendien uitgeroepen tot beste luchtvaartmaatschappij in West-Europa en kreeg de titel World’s Best First Class voor de vernieuwde La Première-cabine. Air France presenteerde de vernieuwde La Première in 2025 en heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de volledige premiumervaring, van de luchthaven tot de service aan boord.