Piloot maakt opvallende vlucht boven Vliegbasis Leeuwarden

Een Beechcraft King Air 350 heeft een bijzondere vlucht uitgevoerd boven Vliegbasis Leeuwarden. Het toestel vertrok vanuit Rotterdam richting het noorden van Nederland en bleef vervolgens bijna drie uur boven de vliegbasis vliegen.

Controle van systemen

De King Air 350, registratie T7-CAL, is een toestel dat wordt ingezet voor flight calibration. Tijdens dergelijke vluchten vliegt de bemanning volgens specifieke patronen en routes om de signalen en prestaties van systemen vanaf verschillende posities, hoogtes en afstanden te meten. Hoewel een kalibratievlucht er vanaf de grond soms uitziet als een opmerkelijke of afwijkende vlucht, gaat het dus om een reguliere activiteit om de betrouwbaarheid van infrastructuur rond een luchthaven of vliegbasis te controleren.

ILS, VOR en DME

Bij een flight calibration wordt vanuit de lucht gecontroleerd of belangrijke navigatie- en landingssystemen op de grond goed werken. Zo helpt een ILS vliegtuigen tijdens de landing om precies op de juiste koers en dalingshoek naar de baan te vliegen. Dat is vooral belangrijk wanneer het zicht slecht is. Een VOR is een navigatiebaken dat vliegtuigen helpt bepalen in welke richting ze ten opzichte van het baken vliegen, terwijl DME de afstand tussen het vliegtuig en een grondstation meet.

Tijdens een kalibratievlucht controleert de bemanning met speciale meetapparatuur onder meer of deze signalen nauwkeurig, stabiel en overal sterk genoeg zijn. Ook radarsystemen kunnen vanuit de lucht worden gecontroleerd, bijvoorbeeld om vast te stellen of vliegtuigen op de juiste positie en hoogte worden weergegeven aan de luchtverkeersleiding. Door de systemen daadwerkelijk vanuit een vliegtuig te testen, kan worden vastgesteld of ze correct functioneren en betrouwbare informatie leveren aan piloten en luchtverkeersleiders.

T7-CAL boven Leeuwarden

De vlucht boven Vliegbasis Leeuwarden past daarmee bij het werk waarvoor de T7-CAL wordt ingezet. De Beechcraft King Air 350 is uitgerust voor flight inspection en kan tijdens een missie meerdere keren dezelfde gebieden of naderingsroutes aandoen om metingen uit te voeren. De kalibratievluchten zijn van belang voor de veilige afhandeling van vliegverkeer: betrouwbare navigatiesignalen zijn essentieel voor onder meer naderingen, landingen en het gebruik van het luchtruim rond een luchthaven of vliegbasis.

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