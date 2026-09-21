Russisch Aeroflot plaatst mega-bestelling van 90 vliegtuigen

Aeroflot heeft een bestelling geplaatst voor negentig Russische MC-21-310’s. De vliegtuigen worden vanaf 2029 geleverd en moeten de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in de vloot van de Russische luchtvaartmaatschappij. Met de nieuwe order komt het aantal MC-21’s dat Aeroflot definitief heeft besteld op 108.

Grote Russische bestelling

Aeroflot en het Russische staatsconcern Rostec hebben in Moskou het contract ondertekend. Het gaat volgens Rostec om het grootste contract in de geschiedenis van de Russische burgerluchtvaart voor de levering en ondersteuning van in eigen land gebouwde passagiersvliegtuigen. De overeenkomst werd ondertekend door Aeroflot en drie onderdelen van Rostec: United Aircraft Corporation (UAC), leasemaatschappij Aviakapital-Service en motorenfabrikant United Engine Corporation. De deal omvat niet alleen MC-21’s, maar ook vliegsimulatoren, opleidingen voor vliegend personeel en 22 jaar technische ondersteuning.

Aeroflot als belangrijkste klant

De order komt niet volledig als een verrassing. Aeroflot geldt al jaren als de belangrijkste potentiële klant voor de MC-21. In 2022 tekende de maatschappij een intentieverklaring voor 210 exemplaren. Dat aantal werd later teruggebracht, terwijl tot voor kort slechts 18 vliegtuigen daadwerkelijk als vaste bestelling golden. Met de nieuwe overeenkomst stijgt dat aantal naar 108. De eerste 18 MC-21’s worden volgens Rostec al in 2027 en 2028 geleverd op basis van een eerder contract. De nieuwe order voegt daar vanaf 2029 nog eens negentig toestellen aan toe.

Leveringen lopen door tot 2032

De negentig nieuwe vliegtuigen worden verspreid over vier jaar afgeleverd. De eerste exemplaren staan voor 2029 gepland, waarna de productie en levering verder moet worden opgevoerd. Volgens de bekendgemaakte planning gaat het om 14 machines in 2029, 18 in 2030, 24 in 2031 en de resterende 34 in 2032. Voor de 18 eerder bestelde exemplaren uit de eerste overeenkomst ligt de planning op 2027 en 2028. Daarmee moet Aeroflot uiteindelijk over een vloot van 108 MC-21’s beschikken.

Russisch alternatief voor Boeing en Airbus

De MC-21 is bedoeld als Russisch alternatief voor de Airbus A320neo en Boeing 737 MAX. Het programma kent echter een lange voorgeschiedenis en heeft meerdere vertragingen opgelopen. De MC21 maakte al in 2017 een eerste vlucht, maar de certificering en serieproductie hebben aanzienlijk langer geduurd dan oorspronkelijk gepland. De versie die Aeroflot krijgt, is de MC-21-310. Daarbij zijn de oorspronkelijke Amerikaanse Pratt & Whitney PW1400G-motoren en een groot aantal buitenlandse componenten vervangen door Russische alternatieven. Archieffoto © Denis Fedorko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vliegtuigindustrie

De order is daarmee niet alleen belangrijk voor Aeroflot, maar ook voor de Russische vliegtuigindustrie. Rostec stelt dat het contract de productie van de MC-21 voor de komende jaren een duidelijke afzetmarkt geeft. Tegelijkertijd moet de machine zich nog op grote schaal bewijzen in de commerciële praktijk. Volgens Rostec moet de MC-21-310 in 2027 worden gecertificeerd. De komende jaren worden daarmee bepalend voor de vraag of Rusland erin slaagt de MC-21 daadwerkelijk uit te bouwen tot een volwaardig binnenlands alternatief voor de westerse narrowbody-toestellen die jarenlang een groot deel van de Russische commerciële vloot vormden.