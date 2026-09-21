Vlucht naar Praag wijkt uit na hartaanval passagier

Een Freebird-vlucht naar Praag moest de vlucht tijdelijk onderbreken nadat een passagier aan boord een hartaanval kreeg. De bemanning besloot daarop uit te wijken voor medische hulp.

Uitwijk naar Istanbul

Het betrof vlucht FH1551 van Freebird Airlines, uitgevoerd met een Airbus A320, registratie TC-FHL. Het toestel was onderweg van Antalya naar Praag toen een passagier tijdens de vlucht werd getroffen door een hartaanval, meldt Hava Sosyal Medya. Vanwege de situatie aan boord werd besloten een tussenlanding te maken op Sabiha Gökçen Airport aan de Aziatische zijde van Istanbul. © Flightradar24

Medische hulp

Na de landing stond een medisch team klaar om de passagier te helpen. Nadat de benodigde procedures op de luchthaven waren afgerond, kon de Airbus A320 de vlucht naar Praag vervolgen. Over de toestand van de passagier is niets bekend.

Noodgevallen komen vaker voor dan gedacht

Een medische noodsituatie aan boord is allerminst uitzonderlijk. Uit een groot internationaal onderzoek van Duke Health blijkt dat tijdens één op de 212 vluchten een medisch incident wordt gemeld. De onderzoekers analyseerden ruim 77.000 medische incidenten bij 84 luchtvaartmaatschappijen op zes continenten, goed voor meer dan 3,1 miljard passagiers tussen januari 2022 en december 2023. In ongeveer acht procent van de gevallen werd de betreffende passagier na landing naar het ziekenhuis gebracht. Bij 1,7 procent van alle medische incidenten was de situatie zo ernstig dat het vliegtuig moest uitwijken. De meest voorkomende redenen voor zo’n uitwijking betroffen een vermoedelijke beroerte, een epileptische aanval, pijn op de borst en een veranderde bewustzijnstoestand.

Ernstige incidenten

Voor de cabine- en cockpitbemanning betekent een medische noodsituatie vooral dat er snel moet worden gehandeld. Eerst wordt de situatie beoordeeld, waarbij de cabinebemanning de eerste hulp verleent en zo mogelijk medische hulp aan boord wordt ingeschakeld. ‘In de praktijk komt het erop neer dat de eerste hulp door het cabinepersoneel wordt gegeven’, laat een gezagvoerder aan Up in the Sky weten. Op basis van de informatie uit de cabine wordt vervolgens besloten of uitwijken noodzakelijk is. ‘Als de beslissing is genomen, dan doen we een Pan Pan medical en gaan we zo snel mogelijk naar beneden.’

In Europa duurt het volgens de piloot doorgaans vijftien tot twintig minuten voordat een machine aan de grond kan staan, mede doordat er relatief veel luchthavens beschikbaar zijn. Tijdens de daling wordt de luchtverkeersleiding geïnformeerd over de medische situatie en worden onder meer de klachten en het stoelnummer van de passagier doorgegeven. Zo kunnen hulpdiensten na de landing direct klaarstaan.



In deze column wordt ook verhaald over een tussenlanding vanwege een medical emergency.

