A350 van SWISS vliegt ‘opvallende’ korte routes

SWISS zet haar nieuwste en derde Airbus A350 voorlopig in op korte Europese vluchten. Het toestel maakte onlangs de eerste passagiersvluchten en vloog daarbij van Zürich naar Düsseldorf en terug. Ook Praag stond op het programma. De maatschappij gebruikt dergelijke vluchten om praktijkervaring op te doen met het nieuwe type, voordat de A350 wordt ingezet op intercontinentale routes.

Derde A350 van SWISS

HB-IFC werd rechtstreeks vanuit Toulouse aan SWISS geleverd en is het derde exemplaar van de A350-900 binnen de vloot. De machine vormt daarmee een aanvulling op de eerder geleverde A350’s: Lausanne, Delémont en nu Zug. Hoewel de A350 primair bedoeld is voor langeafstandsvluchten, wordt Zug in deze eerste fase ingezet op het Europese netwerk. Zo vloog het maandag een retourvlucht tussen Zürich en Düsseldorf en werd ook Praag aangedaan. Deze Airbus moet in de toekomst onder meer worden ingezet tussen Zürich en Shanghai en tussen Zürich en Johannesburg.

Europese vluchten

De korte Europese vluchten hebben vooral een operationele reden. SWISS gebruikte dezelfde aanpak bij de introductie van haar eerste A350, registratie HB-IFA. Dat toestel vloog onder meer naar Palma de Mallorca, Praag, Hannover, Düsseldorf en Málaga. Door de A350 eerst op relatief korte routes in te zetten, kunnen piloten en andere betrokken medewerkers in de dagelijkse operatie veel starts, landingen en korte vluchten maken. Dat levert sneller praktijkervaring op dan wanneer direct intercontinentale vluchten wordt gevlogen. De bemanningen hadden de procedures vooraf al tijdens hun opleiding en trainingsvluchten geoefend, maar de Europese passagiersvluchten vormen vervolgens een volgende stap richting de reguliere inzet op lange aftanden.