F-16 neergestort in Duitsland: één persoon gewond

Een Amerikaanse F-16 is dinsdagmiddag neergestort in de omgeving van de Duitse vliegbasis Spangdahlem in de Eifel. De piloot wist het toestel volgens de eerste informatie veilig te verlaten. Bij het ongeval raakte één persoon gewond.

F-16 neergestort

Het gevechtsvliegtuig kwam volgens lokale media in de problemen tijdens een poging om te landen. De piloot zou zich met de schietstoel uit het toestel hebben gered voordat de F-16 neerkwam op een golfbaan in de omgeving van Binsfeld. Het ongeval gebeurde nabij de B50, de weg tussen Binsfeld en Spangdahlem. Getuigen uit Binsfeld meldden aan de Duitse omroep SWR dat zij een grote rookwolk zagen. Kort daarna kwamen brandweer en politie massaal in actie. De precieze omstandigheden waaronder de F-16 is neergestort zijn nog niet bekendgemaakt.

Eén persoon gewond

Bij het incident is volgens de eerste informatie één persoon gewond geraakt. Over de identiteit en de toestand van die persoon zijn vooralsnog geen verdere details bekend. Ook is nog niet duidelijk of de verwondingen het gevolg zijn van de crash zelf of van de daaropvolgende hulpverlening. De Duitse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het ongeval. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de omstandigheden tijdens de nadering en naar de oorzaak van het neerstorten.