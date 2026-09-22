ILT vordert dwangsom bij KLM: ‘Operationele noodzaak’

Al eerder constateerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) overtredingen rond het gebruik van de hulpmotor (APU) op Schiphol. De opgelegde dwangsommen aan onder meer KLM zijn inmiddels ingevorderd. De luchtvaartmaatschappij zegt tegenover Up in the Sky maatregelen te hebben genomen, maar wijst erop dat de APU in sommige operationele situaties noodzakelijk kan zijn.

Dwangsom na herhaalde overtredingen

De ILT legde KLM in oktober 2023 een last onder dwangsom op vanwege herhaaldelijk ongeoorloofd gebruik van de APU op Schiphol. Per nieuwe overtreding kon KLM een dwangsom van 2.500 euro verbeuren, met een maximum van 50.000 euro. De toezichthouder stelde destijds dat er op de platforms schonere alternatieven beschikbaar waren, zoals een Pre-Conditioned Air-installatie (PCA) en vaste of mobiele stroomvoorzieningen. De ILT controleert sindsdien actief op het gebruik van de APU. De toezichthouder meldt dat er opnieuw diverse overtredingen zijn geconstateerd en dat daarom eerder opgelegde dwangsommen van onder meer KLM en Delta Air Lines zijn ingevorderd.

KLM heeft maatregelen genomen

KLM zegt de afgelopen jaren verschillende maatregelen te hebben genomen om het gebruik van de APU zoveel mogelijk te beperken. ‘Zo wordt de PCA direct na aankomst aangesloten, worden gesleepte vliegtuigen gekoeld bij de gate afgeleverd en voert Apron Services controles uit op het correct aansluiten van de PCA.’ Volgens de airline wordt de verbeterde naleving ook door de ILT gezien. De toezichthouder schrijft in het halfjaarverslag dat de naleving van de regels voor APU-gebruik is verbeterd. Toch betekent dat niet dat het gebruik van de hulpmotor in alle situaties kan worden voorkomen.

‘Operationele noodzaak’

Volgens KLM verschillen de omstandigheden per situatie. De maatschappij wijst daarbij onder meer op de temperatuur in de cabine. Wanneer die te hoog oploopt, kan het in de dagelijkse operatie noodzakelijk zijn om de APU te gebruiken. ‘Operationele noodzaak kan een rol spelen, bijvoorbeeld bij een te hoge temperatuur in de cabine. Ook kunnen afwijkingen ontstaan bij het aansluiten of functioneren van de PCA. KLM onderzoekt samen met de betrokken afdelingen hoe dergelijke situaties ontstaan en hoe deze verder kunnen worden voorkomen.’

Uitzonderingen

De luchtvaartmaatschappij laat weten dat de regelgeving ook uitzonderingen kent. ‘Gezagvoerders melden zulke situaties volgens de geldende regels bij de havendienst van Schiphol.’ De ILT benadrukte bij het opleggen van de dwangsom dat de APU onder meer mag worden gebruikt wanneer er geen schonere alternatieven beschikbaar zijn.

KLM neemt de bevindingen serieus

Op de vraag naar de inmiddels ingevorderde dwangsom zegt KLM dat het de bevindingen en maatregelen van de toezichthouder serieus neemt. ‘Sinds de start van de inspecties zijn veel verbeteringen doorgevoerd om het APU-gebruik verder te beperken’, laat het bedrijf weten. Tegelijkertijd zegt KLM te blijven onderzoeken waar afwijkingen ontstaan en welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn. ‘Ons uitgangspunt blijft dat de APU alleen wordt gebruikt wanneer dat operationeel noodzakelijk is en binnen de daarvoor geldende regels en uitzonderingen.’