KLM maakt plannen voor hervatting vluchten naar Midden-Oosten

KLM vliegt deze winter naar 164 bestemmingen in 64 landen, waarvan 93 binnen Europa en 71 intercontinentaal. Op verschillende routes wordt de capaciteit verhoogd vanwege de vraag. Zo keert de luchtvaartmaatschappij terug naar Dubai, Riyad en Dammam. Daarnaast gaat de frequentie naar Curaçao en een aantal andere bestemmingen omhoog.

Midden-Oosten

KLM wil vanaf de start van de winterdienstregeling de vluchten naar het Midden-Oosten hervatten. De precieze invulling van het netwerk blijft daarbij afhankelijk van de geopolitieke situatie. Ook de verbinding tussen Amsterdam en Tel Aviv wordt deze winter voortgezet. Die route werd op 25 augustus al hervat.

Afrika

Daarnaast bereidt KLM de terugkeer van Kigali en Entebbe voor. De verbinding met Entebbe werd eerder tijdelijk geschrapt vanwege reis- en toegangsmaatregelen die verschillende landen instelden naar aanleiding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Als de op dat moment geldende maatregelen worden opgeheven, wil KLM de route deze winter vier keer per week uitvoeren.

Curaçao en VS

Curaçao krijgt daarbij nadrukkelijk meer aandacht: de bestemming wordt standaard negen keer per week aangevlogen. In januari en februari loopt dat aantal op naar tien vluchten per week, tijdens de kerstvakantie naar twaalf en in de voorjaarsvakantie naar elf. Ook Minneapolis keert voor het eerst sinds de winter van 2023 terug in de dienstregeling. San Diego is deze winter voor het eerst gedurende het volledige winterseizoen beschikbaar. Verder wordt Panama-Stad structureel vaker aangevlogen, met op het hoogtepunt tien vluchten per week, terwijl São Paulo negen wekelijkse verbindingen krijgt.

Europa

Binnen Europa breidt KLM eveneens uit. Naar de populaire winterbestemmingen Rovaniemi en Kittilä komt een extra wekelijkse vlucht, terwijl Florence en Basel ieder een extra dagelijkse verbinding krijgen. Volgens KLM moet de uitbreiding reizigers meer keuze bieden in de wintermaanden. ‘Onze passagiers willen vlot op hun bestemming komen en zich tijdens hun reis gezien en op hun gemak voelen. Daarom bieden we deze winter meer keuze in vluchten, besteden we aandacht aan persoonlijke service en blijven we investeren in comfort en de vernieuwing van onze vloot’, zegt president-directeur Marjan Rintel.