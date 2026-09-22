Nieuw leven voor voormalige Airbus A380-vleugelfabriek

Jarenlang produceerde Airbus in een hal in Broughton, Wales, vleugels voor zijn A380. Nu het toestel niet meer wordt gemaakt, bouwt Airbus er aan vleugels voor de A320 en A350. Daar komt nu een nieuwe productielijn bij.

Momenteel begint Airbus met de ombouw van de fabriekshal in het Welshe Broughton voor de productie van A321neo-vleugels. De Europese vliegtuigfabrikant bouwde er reeds vleugels voor de A320- en A350-vliegtuigfamilies, maar tot dusver nog niet voor een van de meest populaire modellen onder de verschillende generaties Airbussen.

150 miljoen pond

Airbus investeert aanzienlijk in het nieuwe project, dat naar schatting ongeveer honderdvijftig miljoen Britse pond (€175 miljoen) gaat kosten. Hoewel het project pas net onderweg is, bouwt de vliegtuigfabrikant nu al aan de eerste vleugel. Volgens Airbus wordt de productielijn ingericht tijdens de bouw van de eerste A321-vleugel, die naar verwachting tegen het einde van het jaar klaar is.

Met de uitbreiding wil het bedrijf ervoor zorgen dat de geplande productiestijging slaagt. ‘Na voltooiing zal de fabriek beschikken over zes vleugelmontage-apparaten, een uitrustingslijn en een spuiterij’, aldus Airbus. ‘Deze is speciaal ontworpen om de orderportefeuille van ongeveer 7500 vliegtuigen uit de A320-familie te verwerken, waarvan ongeveer 70 procent voor de A321 is.’

Productie van de A380

De eerste A380-vleugel rolde op 4 november 2003 van de band in de assemblagehal in Wales. Daarna volgden zestien succesvolle jaren waarin ruim 250 exemplaren van de superjumbo werden gebouwd. Op 6 februari 2020 leverde de fabriek zijn laatste vleugels aan Toulouse, waarna de allerlaatste Airbus A380 bijna twee jaar later aan Emirates kon worden geleverd.

Sindsdien gebruikt Airbus de hal voor A320- en A350-vleugels. Met de nieuwe lijn voor de A321 hoopt Airbus de huidige productie dan ook flink op te schroeven. Hoewel het onduidelijk is hoeveel A321neo’s momenteel maandelijks van de band rollen, wil de Europese fabrikant dit aantal laten stijgen naar 70 tot 75 toestellen van de A320-familie per maand tegen het einde van 2027 om de enorme vraag aan te kunnen.