Stakingsgevaar bij Boeing met flinke gevolgen voor 777X en MAX

De dreigende staking van circa 17.000 Boeing-medewerkers kan grote gevolgen hebben. Vooral de 777X lijkt kwetsbaar: Boeing-topman Kelly Ortberg waarschuwt dat de certificering van het nieuwe toestel volledig stilvalt als de medewerkers daadwerkelijk het werk neerleggen. Ook de 737 MAX kan worden geraakt.

Certificering 777X in gevaar

Een staking komt voor Boeing op een bijzonder gevoelig moment. Het bedrijf probeert de certificering van de 777X af te ronden en mikt momenteel op de eerste levering in 2027. De ontwikkeling liep de afgelopen jaren al meerdere keren vertraging op. De ingenieurs spelen een belangrijke rol bij de certificering en Boeing kan hun werkzaamheden niet eenvoudig opvangen met ander personeel. Ortberg waarschuwde daarom dat een staking de certificering van de 777X volledig stillegt. Zodra de werknemers terugkeren, moet Boeing het certificeringsprogramma weer hervatten. Iedere verloren werkdag kan daarmee extra druk zetten op de planning voor de eerste levering.

Orderportefeuille

Boeing heeft inmiddels honderden vaste orders voor de 777X binnen. Emirates vormt veruit de grootste klant, gevolgd door Qatar Airways, Korean Air en Cathay Pacific. Emirates heeft daarnaast als enige maatschappij momenteel vaste orders voor de kleinere 777-8. Ook de vrachtversie, de 777-8F, heeft tientallen orders verzameld. Een nieuwe vertraging raakt daardoor niet alleen Boeing. Maatschappijen die hun toekomstige vloot met de 777X willen uitbreiden, moeten mogelijk langer op hun toestellen wachten.

737 MAX kan ook vertraging oplopen

De gevolgen van een staking beperken zich bovendien niet tot de 777X. Dezelfde groep ingenieurs en technisch medewerkers werkt aan verschillende programma’s binnen Boeing. Daardoor kan ook de 737 MAX hinder ondervinden. Boeing probeert de productie van de MAX momenteel juist verder op te voeren. Het bedrijf wil de productie verhogen naar 47 vliegtuigen per maand en uiteindelijk verder groeien. Tegelijkertijd werkt Boeing aan de certificering van nieuwe MAX-varianten, waaronder de 737-10. Een langdurige werkonderbreking kan technische werkzaamheden, certificeringsactiviteiten en de verdere opschaling van de productie vertragen.

Nieuwe deal moet staking voorkomen

Voor Boeing staat veel op het spel. Een werkonderbreking kan de certificering van de 777X stilleggen, terwijl het bedrijf tegelijkertijd de productie van de 737 MAX probeert op te voeren en nieuwe MAX-varianten wil certificeren. Met de eerste 777X-leveringen voor 2027 in beeld heeft Boeing weinig ruimte voor nieuwe vertragingen. Daarom heeft Boeing inmiddels een nieuw voorstel gedaan, met onder meer een loonsverhoging van tien procent.