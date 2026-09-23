Aanbesteding Schiphol krijgt groen licht: ‘Duidelijkheid voor medewerkers’  

De eerdere aanbesteding voor de grondafhandeling op Schiphol is volgens de juiste procedure verlopen. Dat oordeelde de rechter in Den Haag. De drie verliezende partijen hebben een bittere pil te slikken.

Eerder dit jaar meldde Schiphol dat het drie partijen, KLM Ground Services, Dnata en Viggo, de aanbesteding gunt voor de grondafhandeling. Na de dramatisch verlopen zomer van 2023 moest het aantal grondafhandelaars dalen van zes naar slechts drie partijen. De drie verliezende partijen, Aviapartner, Menzies en Swissport, waren erg teleurgesteld en startten een procedure.

Fouten gemaakt

Volgens de drie verliezers is het aanbestedingsproces niet goed verlopen en zijn daarbij fouten gemaakt. Zo zou Dnata bij Schiphol niet hebben gemeld dat het een boete heeft gekregen van de arbeidsinspectie omwille van de arbeidsomstandigheden, en Viggo heeft volgens de verliezende partijen te weinig materialen om de concessie de komende tien jaar professioneel uit te voeren.

Toch halen Aviapartner, Menzies en Swissport nu bakzijl bij de rechter. Volgens een uitspraak van de rechter in Den Haag hoeft Schiphol de aanbesteding van de grondafhandeling niet opnieuw uit te voeren. Daarmee zijn KLM Ground Services, Dnata en Viggo officieel de drie gelukkige partijen en moeten luchtvaartmaatschappijen als United Airlines en easyJet voortaan bij een andere partner terecht.

Vreugde op Schiphol

De luchthaven spreekt zelf van een overwinning. Volgens Schiphol is de definitieve gunning belangrijk voor het herinrichten van de manier waarop bagage en vliegtuigen worden afgehandeld. Volgens een woordvoerder gaat de luchthaven ervoor zorgen dat ‘de samenwerking, arbeidsomstandigheden en dienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen en reizigers verbeteren’.

‘De rechter heeft de bezwaren tegen de aanbesteding afgewezen. Daarmee heeft Schiphol de gunning definitief gemaakt,’ zegt Schiphol in een reactie. ‘Het is goed dat er met deze uitspraak duidelijkheid is gekomen voor de medewerkers in de grondafhandeling. De komende periode weten zij beter waar zij aan toe zijn en kunnen de betrokken partijen zich voorbereiden op de overgang naar de nieuwe situatie,’ vervolgt het persbericht.