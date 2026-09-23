Akkoord tussen KLM en Defensie over luchtmachtvliegers

KLM-piloten die ook actief zijn bij de Koninklijke Luchtmacht kunnen hun militaire vliegvaardigheid voortaan op peil houden terwijl zij voor de luchtvaartmaatschappij vliegen. KLM en de Koninklijke Luchtmacht hebben daarvoor op vliegbasis Volkel een bijzondere overeenkomst ondertekend.

Militaire vliegvaardigheid behouden

Het contract is bedoeld voor luchtmachtvliegers die momenteel bij KLM vliegen. Dankzij de afspraken krijgen zij de mogelijkheid om hun militaire vliegvaardigheid en ervaring op peil te houden naast hun werkzaamheden in de burgerluchtvaart. Daarmee blijft hun inzetbaarheid binnen Defensie behouden, terwijl zij hun dagelijkse loopbaan als verkeersvlieger bij KLM voortzetten. Volgens KLM is de samenwerking daarmee een manier om de verbinding tussen de civiele en militaire luchtvaart verder te versterken.

Sneller inzetbaar voor Defensie

Een belangrijk onderdeel is de mogelijkheid om de betreffende vliegers snel in te zetten wanneer Defensie daar behoefte aan heeft. Door hun militaire vaardigheden actief te onderhouden, hoeft er bij een eventuele inzet minder tijd te worden besteed aan het opnieuw opbouwen van hun operationele vaardigheden. De afspraken moeten daarmee bijdragen aan de beschikbaarheid van gekwalificeerde militaire vliegers op momenten waarop hun expertise nodig is.

Ondertekening op vliegbasis Volkel

De overeenkomst werd ondertekend op vliegbasis Volkel. Namens KLM was Eimerd Bult, Executive Vice President KLM Flight Operations, aanwezig. De samenwerking brengt twee werelden samen die op het eerste gezicht sterk van elkaar verschillen, maar op belangrijke punten dezelfde uitgangspunten kennen. Veiligheid, professionaliteit en teamwork spelen zowel binnen de burgerluchtvaart als bij militaire luchtoperaties een centrale rol.