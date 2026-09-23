Boeing krijgt groen licht voor extra 777F’s

Het is een flinke meevaller dat Boeing nog een aantal extra 777F’s mag verkopen. Het toestel zou eigenlijk niet langer gebouwd mogen worden, maar de FAA geeft Boeing nu groen licht voor een uitzondering.

In 2028 komen nieuwe emissieregels van kracht, wat in de praktijk inhoudt dat Boeing niet langer mag doorbouwen aan de succesvolle 777F. De vrachtvariant van de oorspronkelijke Triple Seven voldoet niet meer aan de milieueisen van de ICAO. Hoewel het Amerikaanse bedrijf al lang bezig is met een opvolger, zou 2028 net te vroeg komen en een groot gat opleveren in Seattle.

Extra toestellen

De fabrikant vroeg de FAA daarom vorig jaar om een uitzondering. Boeing wilde een ontheffing voor 35 exemplaren van de vrachtvariant van de 777 om het gat op te vangen. Het bedrijf voerde als argument aan dat dit de Amerikaanse economie ruim vijftien miljard dollar aan exportwaarde kan opleveren. Zonder deze ontheffing dreigde deze omzet verloren te gaan aan buitenlandse concurrentie.

Wat die concurrentie precies inhoudt, bleef lange tijd onduidelijk. Momenteel is de 777F het enige vrachtvliegtuig in zijn soort op de markt. De 747-8F was een goed alternatief, maar is sinds 2023 niet meer in productie nadat het laatste exemplaar aan Atlas Air werd afgeleverd. Ook Airbus werkt aan een alternatief met de A350F, maar dat toestel begint nu pas met de testfase en wacht nog op certificering.

Drie jaar verder

Met de uitzondering mag Boeing na 2028 35 extra 777F’s bouwen binnen een termijn van drie jaar. Dat geeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer net voldoende ruimte om het 777X-programma op stoom te laten komen, dat vervolgens het stokje zal overnemen van de oudere generaties widebodies van Boeing. Naar verwachting komt de eerste 777-8F in 2028 op de markt.

Toch blijft de vraag naar vrachtvliegtuigen onverminderd hoog. De vraag is zo hoog dat de grote vliegtuigbouwers het niet aan kunnen, waardoor airlines zelf maar op zoek gaan naar alternatieven. Zo bouwde Emirates een passagiersvariant van de 777 om naar een vrachtexemplaar: 777-300ERSF (Extended Range Special Freighter). De airline is nu van plan om nog meer machines om te bouwen, evenals China Southern Airlines, Ethiopian Airlines en Kalitta Air.