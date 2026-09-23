Europa wil aan de slag met Antonov: ‘Strategische kloof’ 

Als er niet snel wat gebeurt, ontstaat er binnenkort een ‘strategische kloof’ op het gebied van strategisch luchtvrachtvervoer in Europa. Om dat te voorkomen wil de Europese Unie nu aan de slag met Antonov.

Momenteel staan er zes Antonov An-124 “Ruslans” op de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Het Oekraïense Antonov Airlines wist vijf machines nog voor de grootschalige Russische invasie het land uit te krijgen. Een zesde arriveerde in de zomer van 2025, na een spannende maar zeer goed uitgevoerde smokkelactie. Deze enorme vliegtuigen voeren momenteel vluchten uit voor de NAVO.

Contract loopt af

Het SALIS-verdrag, het kader waarin Antonov Airlines haar machines uit de Sovjet-Unie inzet voor de Atlantische defensiesamenwerking, loopt begin jaren ’30 af. Ook de C-17 Globemasters van Boeing, waarvan er momenteel drie in Hongarije staan, schurken tegen 2040 tegen het einde van hun levensduur aan. Daarmee ontstaat er een serieus gebrek in het Europese grootschalige luchtvrachtvervoer.

‘Zonder maatregelen is Europa op weg naar een echte kloof in strategische luchtvervoerscapaciteit’, aldus het Europees Defensieagentschap. ‘Voor grote en bijzonder grote vracht zijn Europese landen bijna volledig afhankelijk van een vergrijzende vloot.’

Magere alternatieven

Behalve de Antonov-toestellen zijn er op de korte termijn weinig alternatieven beschikbaar. Airbus hield het eerder dit jaar voor gezien met Airbus Beluga Transport, en de verouderde Beluga ST-vliegtuigen gaan naar een museum. Ook Boeing zette de productie van zijn C-17 Globemaster al in 2015 stop, waardoor ook vanuit de Amerikaanse hoek op korte termijn geen serieuze alternatieven te verwachten zijn.

Verder is het opzetten van een nieuw project kostbaar en tijdrovend. Daarom overwegen de Europese leiders nu de bijna veertig jaar oude Antonov An-124 “Ruslans” een grote opknapbeurt te geven en te moderniseren. Het toestel dat Oekraïne in de zomer van 2025 wist te verlaten is immers ook al aanzienlijk gemoderniseerd, hoewel het onduidelijk is wat de precieze specificaties daarvan zijn.