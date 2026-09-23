Europese luchthaven overtroeft Schiphol met nieuwe baan

Sinds deze week heeft Istanbul Airport zes volwaardige start- en landingsbanen. Daarmee heeft de luchthaven op het Europese deel van Turkije officieel een streepje voor op Schiphol.

Istanbul Airport opende op 6 april 2019, na een enorme nachtelijke verhuizing van Istanbul Atatürk Airport. Bij de opening beschikte het vliegveld over vijf banen, elk gelegen van noord naar zuid. De vijf reiken van 3.060 meter (18/36) tot aan 4.100 meter (17/35). In de praktijk gebruikt de luchthaven drie runways tegelijkertijd, aangezien de baansets 17/35 en 16/34 te dicht naast elkaar liggen voor gelijktijdig gebruik.

Kortere wachttijden

Daar is nu verandering in gekomen. Istanbul Airport opende deze week een zesde start- en landingsbaan. Deze ligt, in tegenstelling tot de andere vijf, op een horizontale as met aanduiding 09/27. De cijfers duiden op de hoek waarop de baan ligt: 90/270 graden. Dit nieuwe stuk asfalt is 2.820 meter lang en is 45 meter breed. Het kostenplaatje kwam neer op 890 miljoen euro.

Volgens de exploitant zorgt de nieuwe runway voor aanzienlijke verkorting van de wachttijden op de luchthaven, evenals een kortere route voor vluchten richting Azië en Oceanië. In de praktijk zijn de twee 17/35- en 16/34-banen ver weg van de terminal, en zitten ze elkaar vaak in de weg in het geval van gelijktijdig landen en opstijgen.

De banen op Istanboel | ©Up in the Sky

Gepaarde groei

Verder geeft de nieuwe start- en landingsbaan de mogelijkheid tot verdere groei in Istanboel. De luchthaven stootte onlangs Londen Heathrow van de troon als de drukste luchthaven van Europa en is van plan nog groter te worden. In 2025 verwerkte de luchthaven ongeveer 84,5 miljoen passagiers, terwijl dat dit jaar al stijgt naar negentig miljoen. Op den duur moeten dat tweehonderd miljoen reizigers worden.

Ook heeft Istanbul Airport een andere eerste plaats te pakken met deze nieuwe dwarsbaan. Met een zesde streeft de luchthaven ons eigen Schiphol voorbij. Hoewel het vliegveld van Amsterdam ook zes banen heeft, is de Oostbaan met 2.014 meter relatief kort en wordt deze vrijwel alleen gebruikt door privévliegtuigen en kleinere toestellen. Met zijn zes middellange tot lange runways kan Istanbul Airport zich vol trots de grootste van Europa noemen.