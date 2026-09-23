Russisch passagiersvliegtuig in brand: één persoon gewond

Een Superjet 100 van de Russische luchtvaartmaatschappij Red Wings is op de luchthaven van Jekaterinenburg in brand gevlogen. Het incident gebeurde terwijl het toestel werd klaargemaakt voor een vlucht naar Magnitogorsk. Een technicus raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Brand aan boord

De brand brak uit in het avionica-compartiment van de Superjet 100 terwijl een technicus bezig was met het vullen van een zuurstofcilinder voor de bemanning. Op dat moment waren er nog geen passagiers aan boord, meldt Aviatorshina. De technicus liep bij het incident verwondingen op en werd voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De vier bemanningsleden die zich aan boord bevonden, konden het toestel zonder verwondingen verlaten.

Vliegtuig beschadigd

De luchthavenbrandweer kwam in actie en wist het vuur te blussen. Het ging om Superjet 100 met registratie RA-89144. Het toestel liep bij de brand schade op en is voorlopig buiten gebruik gesteld. De geplande vlucht naar Magnitogorsk kon daardoor niet met het oorspronkelijke vliegtuig worden uitgevoerd. De passagiers vertrokken uiteindelijk ongeveer vier uur later met een vervangend toestel.

Onderzoek gestart

De Russische luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het incident. Wat de brand precies heeft veroorzaakt, is vooralsnog niet bekend. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar de omstandigheden waaronder de zuurstofcilinder werd gevuld en naar de werkzaamheden in het avionica-compartiment. Zolang het onderzoek loopt, is er geen definitieve oorzaak voor de brand vastgesteld.