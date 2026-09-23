SLM maakt opvallende comeback op Schiphol met Boeing 777

Er staan Surinam Airways (SLM) een aantal grote veranderingen te wachten, waaronder een ‘eigen’ Boeing 777-200. Toch is het een spannende zet, aangezien de vorige 777 van de airline op een deceptie uitliep.

Surinam Airways heeft een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse Eastern Airlines, niet te verwarren met het overgenomen Eastern Air Lines. Daarbij krijgt SLM een Boeing 777-200 tot haar beschikking die de maatschappij kan inzetten op haar routes naar Schiphol. Het goede nieuws is dat de airline zelfs een eigen livery kan aanbrengen op het geleasde vliegtuig.

Dramatische poging

Het is niet de eerste keer dat SLM een Boeing inzet op routes naar Schiphol. In 2019 kreeg de airline uit Suriname een tweedehands 777-200 van Singapore Airlines in handen. Het duurde echter lang voordat de airline haar eigen vliegtuig, registratie PZ-TCU, kon inzetten op de transatlantische routes. De vereiste ETOPS-certificering liet namelijk bijna een jaar op zich wachten.

Toen het vliegtuig eenmaal de oversteek mocht maken, werd de 777-200 van SLM al snel geplaagd door onbetrouwbaarheid en technische mankementen. Daarbovenop kwamen ook nog eens de dreigende onderhoudskosten, waaronder een motorvervanging, en de coronapandemie. Dit zorgde ervoor dat het toestel al na twee maanden op Schiphol aan de grond kwam te staan.

Nieuwe kans

In 2024 kreeg Surinam Airways een nieuwe kans met een Airbus A340-600 van het Duitse Universal Sky Carrier via een wet lease-constructie. Hoewel deze machine de taken goed oppakte, slurpte de viermotorige Airbus A340 alsmaar duurder wordende kerosine en mocht SLM haar eigen livery niet op de machine verven. Het is nog niet duidelijk wanneer de A340 precies verdwijnt.

Behalve het nieuwe vliegtuig, houdt SLM ook haar routenetwerk tegen het licht. Zo zijn vluchten naar enkele bestemmingen recentelijk stopgezet en denkt de airline na over het (her)openen van nieuwe routes. Zo wil de maatschappij vluchten naar Curaçao hervatten en zijn er ook mogelijkheden voor Barranquilla in Colombia, Sint Maarten en Jamaica, aldus het Surinaamse medium De Waterkant.