CEO van Air France-KLM: ‘We zijn hier bijna mee gestopt’

Het kostte Air France-KLM-topman Ben Smith een hoop moeite en een aantal grote investeringen, maar maar hij ziet Air France inmiddels weer als een luchtvaartmaatschappij die past bij de reputatie van Frankrijk. Dat is opvallend, want de geprezen eerste klas van Air France bijna zou worden opgedoekt.

Interview met Ben Smith

Air France komt van ver, heel ver. Dat blijkt uit een interview dat Ben Smith gaf aan CNN. ‘Toen ik binnenkwam bij Air France-KLM in 2018, waren er plannen om La Première stop te zetten,’ zegt de CEO. Nu heeft de Franse luchtvaartmaatschappij een prijs gewonnen omdat ze het beste product ter wereld hebben.

De Franse elegantie

Vorige week maakte Skytrax tijdens de World Airline Awards in Londen bekend dat het de vernieuwde La Première-cabine van Air France als beste van de wereld heeft beoordeeld. Het is een grote prijs voor de Franse luchtvaartmaatschappij, die aanzienlijk heeft geïnvesteerd in het nieuwe product. Volgens de topman is de eerste klas nu zo Frans als maar kan.

‘Frankrijk. Wat betreft eten: beste van de wereld. Wat betreft mode: beste van de wereld. Wat betreft cosmetica: beste van de wereld. Luchtvaartgeschiedenis: Concorde, Caravelle, het is er allemaal,’ vertelt Ben Smith tegenover het Amerikaanse medium. ‘Vliegen is glamoureus, mits je het goed doet. En Frankrijk is een glamoureus land.’ Wanneer de interviewer Smith vraagt of Air France van plan is de economy class te verbeteren, is zijn antwoord duidelijk: ‘Met onze kostenstructuur kunnen wij winnen in de luxe, maar we kunnen niet winnen in het goedkopere segment.’