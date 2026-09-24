EasyJet maakt nieuwe route vanaf Schiphol bekend

Het duurt nog even, maar easyJet is nu al bezig met het zomerseizoen van 2027. Vanaf dan opent de luchtvaartmaatschappij een nieuwe route tussen Schiphol en Tivat in Montenegro. De bestemming wordt twee keer per week aangevlogen.

Tien weken naar Tivat

De route naar Tivat start op 29 juni 2027. Vanaf dan vliegt easyJet tien weken lang twee keer per week naar de plaats in Montenegro, op dinsdag en zaterdag. De eerste vlucht vertrekt om 7:50 uur onder vluchtnummer EJU7885. Na ongeveer twee uur en veertig minuten moet het toestel om 10:20 uur landen. Om 11:05 uur vertrekt het vliegtuig terug naar Amsterdam en om 13:50 uur komt de eerste vlucht uit Tivat weer aan.

Meer keuze

De tickets naar Tivat, aan de Baai van Kotor, zijn vanaf vandaag te boeken. William Vet, Country Manager bij easyJet in Nederland, is blij met de nieuwe route. ‘Met deze nieuwe seizoensroute geven we reizigers meer keuze voor hun zomervakantie en maken we de Montenegrijnse kust rechtstreeks bereikbaar vanuit Amsterdam. We kijken ernaar uit om op 29 juni de eerste passagiers aan boord te verwelkomen.’

TUI achterna

EasyJet gaat met de nieuwe route TUI achterna. De vakantievlieger startte deze zomer met de route tussen Schiphol en Tivat. TUI doet de bestemming aan op woensdag en zondag. De eerste vlucht vertrok op donderdag 13 mei.