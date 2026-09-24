‘KLM moet Eurlings een levenslang vliegverbod geven’

Opnieuw haalt Johan Derksen fel uit naar een luchtvaartmaatschappij. Eerder dit jaar zei de BN’er in Vandaag Inside niet met Corendon naar Curaçao te vliegen omdat hij niet in zijn privétijd opgevouwen in een vliegtuig wilde zitten. De mannen van de talkshow vlogen toen naar het eiland voor een reeks uitzendingen, maar Derksen ging liever met KLM in de Business Class. Ditmaal heeft hij stevig advies voor KLM omtrent het Eurlings-incident: ‘Hij moet een levenslang vliegverbod krijgen.’

Boeing 777 moet omkeren

Vorige week moest een Boeing 777-300 van KLM, registratie PH-BVP, boven de Atlantische Oceaan omdraaien naar Schiphol. Het toestel was onderweg naar Curaçao, maar na ongeveer drie uur vliegen ging het behoorlijk mis aan boord. In de Business Class vloog een powerbank in brand, waarbij de vlammen binnen no time tegen het plafond sloegen. Al heel snel kwam naar buiten dat de powerbank van voormalig KLM-directeur Camiel Eurlings was. Sindsdien regent het kritiek.

Levenslang vliegverbod

In Vandaag Inside, het talkshowprogramma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp, blijft het gedrag van Eurlings niet onbesproken. ‘De KLM doet net alsof hij nog steeds een autoriteit is die ze een beetje moeten ontzien. Ze moeten hem gewoon een vliegverbod geven van tien jaar’ begint Johan Derksen. ‘En ook daarna,’ valt sportjournalist Valentijn Driessen hem bij. Vervolgens stelt Derksen dat de voormalig CEO een levenslang vliegverbod moet krijgen. Ook haalt hij nog uit naar zijn omstreden verleden: ‘Geen tweede kans voor Eurlings.’

Kosten verhalen

In de uitzending van woensdag 23 september praatten de mannen over een eventuele vergoeding van de passagiers. Deze zijn geïnformeerd dat zij redelijk gemaakte kosten als gevolg van de verstoring bij KLM kunnen declareren, meldt een woordvoerder van KLM. Op basis van de Europese passagiersrechten is er sprake van een buitengewone omstandigheid, waardoor geen recht bestaat op compensatie. Volgens de heren van Vandaag Inside moet KLM alle kosten op Eurlings verhalen: ‘Hij is degene die niet heeft geluisterd naar die dames die zeiden dat je geen powerbank mocht gebruiken’ aldus Driessen.