Problemen bij Embraer houden KLM-vluchten aan de grond

Na meerdere annuleringen deze week, waaronder bij KLM, gaan bij Embraer de alarmbellen af. De GPS-systemen van Honeywell houden nu meerdere E2-jets van de Braziliaanse fabrikant aan de grond.

Toen het Braziliaanse Azul Airlines dinsdag haar deelvloot van 43 vliegtuigen aan de grond hield, werden de eerste meldingen gemaakt. De luchtvaartmaatschappij had een technisch probleem gevonden met het GPS-systeem. Al snel volgden andere airlines het voorbeeld van Azul, waaronder Porter Airlines, Luxair en Virgin Australia. Ook KLM moest een aantal vluchten aan de grond houden.

Back-upsysteem

In het bijzonder gaat het om vliegtuigen van de E2-generatie. KLM heeft enkel de E195-E2 in de vloot, maar andere maatschappijen beschikken ook over de kleinere E190-E2. Inmiddels heeft Embraer een bulletin uitgevaardigd, waarmee airlines het probleem tijdelijk kunnen oplossen. ‘Echter,’ meldt het bulletin, ‘de foutmelding kan terugkomen na de reset.’

Desondanks is er geen gevaar voor de vliegveiligheid, benadrukt Embraer. ‘De wereldwijde vloot van E2-vliegtuigen heeft navigatiesystemen en -procedures om zelfs te opereren in gevallen van instabiliteit van het GPS-systeem . Hierbij zijn ze in staat de operaties veilig uit te voeren volgens de toepasselijke vereisten van burgerluchtvaartautoriteiten,’ aldus de Braziliaanse fabrikant.

Onderzoek gestart

Wat de precieze aard van het incident is, blijft voorlopig nog onduidelijk. Embraer heeft samen met Honeywell, het bedrijf dat de GPS-systemen levert, een crisisgroep opgericht om de technische problemen op te lossen. Volgens berichten in de Braziliaanse media doen de mankementen zich voor op momenten dat de getroffen vliegtuigen worden opgestart.

Het geavanceerde besturingssysteem van Honeywell maakt vliegen in kleinere toestellen veiliger en makkelijker. Om nog onbekende reden zit daar nu een grote computerfout in, waarbij de enige oplossing het systeem geforceerd uit en in te schakelen is. Veel airlines vinden dit echter te gevaarlijk en houden de vliegtuigen liever aan de grond totdat Honeywell de fout in de software heeft gevonden.