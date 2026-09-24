Ryanair belooft passagier: ‘Bij ons geen brandstoftoeslag’

Luchtvaartmaatschappijen voelen de impact van de Midden Oosten-oorlog diep in de portemonnee. Veel airlines hadden deze zomer kerosine voor een vooraf ingestelde prijs ingekocht, het zogenoemde hedgen. Maar met de hoge olieprijs zullen ze dit volgend jaar wél moeten doorberekenen aan de passagier, voorspelt de CEO van Ryanair. Hij doet ook een belofte aan zijn reizigers: ‘Wij rekenen geen toeslag.’

Kerosine hedgen

Terwijl luchtvaartmaatschappijen vrezen voor de gevolgen van de oliecrisis en sommige airlines zelfs op het punt van omvallen staan, ziet Ryanair-baas Michael O’Leary kansen voor zijn bedrijf. ‘De meeste maatschappijen hadden hun brandstofkosten goed afgedekt tot ver in de zomer van 2026, en daardoor konden we met zijn allen de klap van de hogere olieprijs goed opvangen’ zegt hij. Volgens O’Leary is dat volgende zomer wel anders, nu een vat olie rond de honderd dollar kost. Die kosten zullen worden doorberekend aan de consument in de vorm van brandstoftoeslagen, waardoor vliegtickets veel duurder worden.

Luchtvaartmaatschappijen failliet

De CEO meldt aan Reuters dat Ryanair geen brandstoftoeslag aan haar passagiers gaat vragen, terwijl de traditionele luchtvaartmaatschappijen dat ongetwijfeld wel gaan doen. Naar zijn verwachting zullen meer airlines failliet gaan als gevolg van stijgende kosten. Ryanair zou al in gesprek zijn met verschillende luchthavens, omdat zij zich zorgen maken dat de capaciteit vermindert als meer maatschappijen omvallen. O’Leary hoopt daar stiekem op. ‘Ik hoop dat de prijs van kerosine volgend jaar sneller stijgt, omdat dat ertoe zal leiden dat andere airlines sneller failliet gaan. Dat versnelt de consolidatie van de luchtvaart in Europa, waardoor vier grote maatschappijen overblijven: British Airways, Lufthansa, Air France en Ryanair’ aldus de CEO.