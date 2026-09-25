Amerikaanse sancties hebben effect op luchthavens in Emiraten

De Verenigde Staten en Iran blijven elkaar bestoken met aanvallen en sancties, en de hele wereld heeft daar last van. In het bijzonder buurlanden en bondgenoten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Uit angst voor de VS hebben de VAE sancties tegen Iraanse luchtvaartmaatschappijen ingesteld. Iran slaat gelijk terug.

Verbod op Iraans vliegverkeer

Ondanks Iraanse raket- en droneaanvallen waren de luchtvaartmaatschappijen uit dat land gewoon welkom op luchthavens in de Verenigde Arabische Emiraten. Tot donderdag 24 september. Toen maakte de luchtvaartautoriteit van de VAE bekend dat Iraanse airlines niet meer welkom zijn op vliegvelden als Dubai International, Al Maktoum en Abu Dhabi. Ook buurland Oman weert vluchten van en naar Iran. Het besluit volgt op nieuwe Amerikaanse sancties.

Economische D-Day in Iran

De Verenigde Staten zijn op dit moment bezig met een nieuwe tactiek in een poging Iran op de knieën te dwingen: door het land economisch volledig te isoleren. Daarom besloten de VS ook sancties in te stellen tegen landen die zaken doen met Iran. Een hele tijd waren Iraanse luchtvaartmaatschappijen uitgesloten van deze sancties. In de nieuwe strategie, door Trump een economische D-Day genoemd, geldt dat wel.

Uit angst voor die sancties hebben de VAE nu een verbod ingesteld voor Iraans vliegverkeer. Als dit aanhoudt betekent dit dat Irans economische situatie nog verder verslechtert. Het land zit sinds de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz al praktisch financieel op slot. De gewone burger voelt dat diep in de portemonnee.

Airlines uit VAE vliegen om

Iran laat het niet bij de vliegban zitten en heeft al gedreigd om de vliegvelden van Amerikaanse bondgenoten in de regio “onbruikbaar te maken.” Daarnaast heeft het land haar luchtruim gesloten voor alle luchtvaartmaatschappijen die geregistreerd staan in de VAE. Daarmee worden Emirates, Etihad en Flydubai geraakt. Die eerste twee airlines meden het Iraanse luchtruim al sinds februari, maar Flydubai maakte er wel gebruik van op haar route naar Rusland. Daarmee moet de prijsvechter net als de twee flag carriers langer omvliegen naar bestemmingen als Azerbeidzjan en Rusland.