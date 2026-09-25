Details van Europese 737 MAX-bestelling eindelijk bekend

Het was al even duidelijk dat het niet lang meer zou duren voordat een grote 737 MAX-bestelling van Turkish Airlines bezegeld zou worden. Nu is het ook duidelijk wat de afspraak tussen Boeing en de Turkse luchtvaartmaatschappij daadwerkelijk inhoudt.

Turkish Airlines bestelt tot honderdvijftig 737 MAX’en bij Boeing. In het bijzonder gaat het om honderd exemplaren van de 737 MAX 8 en de kooprechten voor nog eens vijftig stuks. Ook de onenigheden met CFM International zijn bijgelegd, waarbij Turkish Airlines mogelijk ook eigen onderhoudsfaciliteiten voor de LEAP-motoren van de Frans-Amerikaanse fabrikant krijgt.

Langverwachte afspraak

De deal zit er al bijna een jaar aan te komen, nadat Erdoğan en Trump elkaar in de herfst van vorig jaar ontmoetten. De afspraken zijn onderdeel van een groter pakket, waarbij Turkish Airlines ook 75 Boeing 787 Dreamliners aankoopt. De vertraging van de 737 MAX-deal had voornamelijk te maken met een strijd die Turkish Airlines voerde met motorfabrikant CFM International.

Hoewel de exacte aard van de ruzie onduidelijk is, lijkt het vooral om het prijskaartje te zijn gegaan. De aankoopprijs van de CFM LEAP-motoren zou naar wens zijn geweest, maar het complete onderhoudspakket was naar verluidt te duur voor de Turkse airline. Op een gegeven moment werd er vanuit Istanboel zelfs gedreigd om naar Airbus over te stappen, waar de keuze bestaat voor twee motorfabrikanten.

Groei van Turkish Airlines

De enorme order van Turkish Airlines zal ook zeker niet de laatste zijn. De nationale luchtvaartmaatschappij van Turkije is momenteel bezig met een grootschalig groeiprogramma en wil op den duur een vloot van minstens achthonderd vliegtuigen bezitten. Dit alles moet bereikt zijn in 2033, wanneer Turkish Airlines precies honderd jaar bestaat.

Behalve de Turkse flag carrier wordt ook de grootste luchthaven van Europa steeds groter. Istanbul Airport werd afgelopen jaar de drukste luchthaven van Europa met ruim negentig miljoen passagiers. Daarnaast snoepte het deze week ook nog eens het record voor de meeste landingsbanen in Europa (6) af van Schiphol. Toch blijft de Turkse luchtvaart alsmaar doorgroeien.