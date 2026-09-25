‘A380-airline’ vraagt om extra tijd

De omstreden luchtvaartmaatschappij Global Airlines zit in de financiële problemen. Wat ooit begon als een droom om met uitsluitend A380’s, voorzien van premium cabines, vluchten aan te bieden eindigde in een deceptie met slechts één uitgevoerde vlucht en een machine die al meer dan een jaar in de opslag staat. De maatschappij vraagt nu – letterlijk en figuurlijk – om meer tijd.

Liquidatieverzoek

Verschillende schuldeisers dienden al in 2025 een verzoek in om Global Airlines te laten liquideren. Dat betekent dat het bedrijf wordt opgeheven en alle bezittingen worden verkocht. Een aantal van deze verzoeken werden later weer ingetrokken, maar niet allemaal. Het meest recente verzoek dateert van mei 2026. Vervolgens werden er zittingen ingepland op 15 juli en 2 september, maar het is niet bekend welke bedragen de schuldeisers vroegen en wat de rechter heeft besloten.

Insolventie

Nu heeft de luchtvaartmaatschappij zelf een aanvraag ingediend bij de High Court in Londen voor een administration procedure, oftewel een insolventiezaak. Dat gebeurt wanneer een bedrijf niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Deze zitting is uitgesteld tot 7 oktober, waarmee Global Airlines letterlijk en figuurlijk extra tijd wint.

Global Airlines gelooft in toekomst

Het bedrijf gelooft nog steeds dat er toekomst zit in het businessmodel. In een statement laat de maatschappij weten zich liever te focussen op het veiligstellen van de toekomst op de lange termijn, dan op de rechtszaal. Dylan Salamon, director bij Global Airlines, zegt daarover het volgende: ‘De veerkracht en focus van ons team zijn buitengewoon geweest en we zijn dankbaar voor het vertrouwen dat onze belanghebbenden blijven tonen in de mogelijkheden die voor ons liggen.’

Miljardair met een droom

Global Airlines begon jaren geleden als droom van de Britse miljardair James Asquith. Het uiteindelijke doel: vier Airbus A380’s en louter luxe cabines, naar eigen zeggen om passagiers terug te brengen naar “de gouden eeuw van het reizen.” De werkelijkheid bleek echter anders. De eerste en enige A380, registratie 9H-GLOBL, voerde een aantal vluchten uit tussen Glasgow, Manchester en New York. Op 16 juli maakte ze een vlucht naar Tarbes, een opslagplaats – en soms kerkhof – voor vliegtuigen in Frankrijk. Daar kwam het toestel tot op de dag van vandaag niet meer weg.