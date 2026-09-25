Influencer boos op KLM: ‘Moet ik 9000 euro betalen?!’

De prijs van vliegtickets op de route tussen Amsterdam en Suriname is al langer een heet hangijzer, maar nu laaien de irritaties weer op. Een influencer op de sociale media vraagt zich gefrustreerd af waarom hij ruim € 9000 moet betalen voor een reis naar zijn familie.

De influencer, @rarko10 genaamd, heeft bijna 240.000 volgers op Instagram en maakt veelal video’s over Suriname, sporten en tv-series waaraan hij deelneemt. Met de kerstdagen wil hij graag met zijn naasten naar zijn familie in Suriname. Toen hij ging kijken naar vliegtickets kwam hij van een koude kermis thuis: de reis blijkt een stuk duurder te zijn dan hij had gedacht.

‘Dan moet ik de loterij winnen’

‘Stel je voor: je hebt acht personen, twee volwassenen en zes kinderen, hoe ga je naar Su!?’, zegt de influencer. Het is inderdaad een groot bedrag dat op de website van KLM achter hem te zien is. De reis zou hem op 19 december € 9.091 kosten voor acht personen, wat in de praktijk ongeveer € 1100 per persoon betekent. Daarbij is de retourvlucht nog niet meegenomen. Een dag later overigens, op zondag 20 december, zou hij ruim € 8000 betalen.

‘Dan moet ik de loterij winnen …, want hoe ga ik naar Suriname!?’, vervolgt @rarko10. De opmerkingen van de influencer grijpen terug op eerdere kritiek die KLM kreeg vanuit Surinaamse kant. Mensen vinden de vliegtickets tussen Amsterdam en Paramaribo veelal veel te duur, terwijl velen ook graag hun familie aan de andere kant van de oceaan willen bezoeken.

Nieuw vliegtuig

Ook in de nabije toekomst lijkt er weinig te veranderen aan de prijzen van de vliegtickets. Behalve KLM, vliegt ook Surinam Airways (SLM) op de route tussen Schiphol en Paramaribo. Momenteel doet de airline dat nog met een Airbus A340-600 van het Duitse Universal Sky Carrier. Deze heeft een capaciteit van 317 passagiers.

Binnenkort verwisselt SLM deze kerosineslurpende Airbus A340 met een Boeing 777-200 van het Amerikaanse Eastern Airways. Deze heeft echter een veel lagere capaciteit, met verwachte ruimte voor ongeveer 270 passagiers. Daarmee zou de Surinaamse luchtvaartmaatschappij een aanzienlijk aantal mensen minder kunnen meenemen over de Atlantische Oceaan.