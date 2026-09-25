Laatste Boeing 767’s op Europese vasteland zeggen gedag

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het vertrek van de laatste Boeing 767’s op het Europese vasteland een feit. Na bijna veertig jaar zegt Austrian Airlines gedag tegen de geliefde widebodies.

Austrian Airlines is de laatste luchtvaartmaatschappij op het Europese vasteland die de Boeing 767 nog in haar vloot heeft. De Oostenrijkse airline zet het type voornamelijk in op routes naar Noord-Amerika, waaronder bestemmingen als Boston, Montreal en Washington D.C. Nu de vloot langzaam maar zeker wordt uitgebreid met 787 Dreamliners, dienen de verouderde vliegtuigen geen doel meer.

Ontmanteling in de VS

Omdat er wereldwijd weinig vraag meer is naar de Boeing 767, is ontmanteling het lot van de Austrian Airlines-vliegtuigen. Het bedrijf heeft de vliegtuigen verkocht aan het Amerikaanse Cobra Aviation Services LLC, dat de vliegtuigen in de woestijn van Arizona gaat ontmantelen. De nog bruikbare onderdelen worden gerecycled, terwijl de rest van de romp op de schroothoop terechtkomt.

De eerste machine, registratie OE-LAZ, vertrekt al binnenkort. In oktober zegt deze 767 gedag tegen Wenen, waarna de twee zusjes, registraties OE-LAE en OE-LAY, tegen het einde van het jaar de Atlantische Oceaan oversteken. In de tussentijd komen er ook steeds meer Dreamliners naar Wenen, waarvan Austrian er reeds vier in de vloot heeft. De meest recente arriveerde slechts enkele weken geleden.

Laatste 767’s ter wereld

Desondanks is het boek voor 767-liefhebbers nog niet helemaal gesloten. De Boeing mag dan wel vertrekken van het Europese vasteland; elders in Europa zijn ze nog wel te vinden. Icelandair heeft namelijk nog een kleine deelvloot van drie exemplaren die worden ingezet op de routes tussen Reykjavík-Keflavík en bestemmingen in Noord-Amerika.

In de Verenigde Staten is het type nog altijd razend populair. Zowel Delta Air Lines als United Airlines beschikt over zowel de -300- als de -400-variant van de Boeing 767. In totaal vliegen er nog ongeveer honderdtwintig exemplaren van de passagiersvariant van het vliegtuig rond in de VS. De jongste vloot bevindt zich echter in Kazachstan. Air Astana beschikt over drie exemplaren die in 2014 van de band rolden.