Problemen omtrent A321neo: KLM & Transavia getroffen

Ongeveer vijfhonderd vliegtuigen zouden het slachtoffer zijn geworden van een kwaliteitsprobleem bij Airbus. Dit geldt voor zowel vliegtuigen die nog in productie zijn, als vliegtuigen die reeds zijn afgeleverd.

Tijdens een routine controle is Airbus achter een kwaliteitsgebrek in de corrosiebestendigheid van de romp gekomen. Daarmee zou de structuur van de romp kunnen worden aangetast, hoewel Airbus benadrukt dat de directe veiligheid van de vliegtuigen niet in het geding is. Volgens The Air Current, die een bron betrokken bij het vliegtuig citeert,gaat het om ongeveer vijfhonderd vliegtuigen.

Problemen bij de leverancier

Airbus bevestigde de mankementen aan The Air Current. Volgens de Europese vliegtuigbouwer is het probleem te wijten aan een leverancier van het tweede niveau die onvoldoende corrosiebescherming had toegepast op de vliegtuigrompen. ‘In het kader van routine controle is een afwijking vastgesteld in de corrosiebescherming van het voorste gebied van de romp. Het beïnvloedt een aantal A321neo’s,’ aldus Airbus.

Airbus werkt momenteel aan het oplossen van de problemen van de vliegtuigen die nog in productie zijn. Mocht het Airbus niet lukken de mankementen voorafgaand aan de levering op te lossen, dan moeten er de komende jaren herhaaldelijke inspecties en verbeteringen worden doorgevoerd.

KLM en Transavia ook getroffen

Tot de getroffen klanten behoren ook KLM en Transavia. Momenteel staat de achttiende A321neo van KLM, registratie PH-AXV, klaar in Hamburg en deze zal binnenkort naar Amsterdam afreizen. Ook Transavia ontvangt nog altijd nieuwe vliegtuigen van Airbus en de laatste komen tegen het einde van dit jaar naar Nederland toe.

Volgens KLM gaat het om zes vliegtuigen, maar een woordvoerder verklaart tegenover Up in the Sky dat de vliegveiligheid geen gevaar loopt. ‘Voor KLM staat veiligheid altijd op de eerste plaats. Het geconstateerde probleem heeft geen invloed op de vliegveiligheid. KLM kan de zes A321neo-toestellen waarop dit van toepassing is veilig blijven inzetten. Er zijn dan ook geen gevolgen voor de operatie,’ aldus de woordvoerder.