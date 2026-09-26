Qatar Airways neemt afscheid van A330

Qatar Airways zet een opvallende stap in de afbouw van haar Airbus A330-vloot. Hoewel de toestellen officieel nog altijd deel uitmaken van de vloot, wordt de A330 niet meer door de Qatarese maatschappij ingezet. Eén van de vliegtuigen is inmiddels overgegaan naar partnermaatschappij RwandAir, terwijl ook een groep piloten tijdelijk bij de Rwandese luchtvaartmaatschappij aan de slag gaat.

A330’s staan geparkeerd

Op papier beschikt het bedrijf nog over dertien Airbus A330’s: vijf van het type -200 en acht van het type -300. Een aanzienlijk deel daarvan kwam pas in 2025 bij de maatschappij terecht. Het ging om zes machines die afkomstig waren van Oman Air, verdeeld over drie -200’s en drie -300’s. De vliegtuigen werden aan de vloot van Qatar Airways toegevoegd, maar hun periode bij de maatschappij verliep anders dan aanvankelijk verwacht. Door de gevolgen van de oorlog tussen Iran en Irak kwamen de Airbussen uiteindelijk niet of nauwelijks in de operatie terecht, meldt aeroTelegraph.

Inmiddels staan verschillende Airbussen geparkeerd in Doha en het Spaanse Teruel. Voor twee van de -200’s wordt ondertussen gesproken over een mogelijke toekomstige inzet door de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Azul.

Toekomst bij RwandAir

Een andere A330 heeft inmiddels wel een nieuwe bestemming gevonden. Volgens informatie van Reuters zijn vier A330’s die in 2025 van Oman Air via Qatar Airways kwamen nooit daadwerkelijk in dienst gesteld door Qatar Airways. Eén daarvan is in augustus 2026 overgedragen aan RwandAir. Het gaat om een Airbus A330-200 die bij Oman Air en Qatar Airways vloog, registratie A4O-DC, en inmiddels bij RwandAir geregistreerd staat als 9XR-WS.

Daarmee heeft het toestel dus een opvallende route door de luchtvaartindustrie afgelegd: van Oman Air naar Qatar Airways en vervolgens naar de Rwandese maatschappij. De eerdere overdracht van het vliegtuig richting Qatar Airways was al bekend, maar dat het toestel vervolgens tijdelijk bij Qatar zou blijven voordat het naar RwandAir ging, was minder duidelijk.

A330-piloten

Niet alleen het vliegtuig maakt de overstap naar RwandAir. Ook een groep piloten krijgt tijdelijk de mogelijkheid om voor de Rwandese maatschappij te vliegen. Qatar Airways heeft bevestigd dat A330-piloten voor een korte periode worden gedetacheerd bij RwandAir. Hoe lang de tijdelijke detacheringen precies duren, is niet bekendgemaakt.

Geen toekomst bij Qatar Airways

De ontwikkelingen maken duidelijk dat de Airbus A330 bij Qatar Airways steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. De maatschappij heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op een moderne vloot en de A330’s passen daar steeds minder goed bij. Voor de vliegtuigen die nog in Doha of Teruel staan, ligt een terugkeer naar de reguliere dienst bij Qatar Airways dan ook niet voor de hand. Met de overdracht van een A330 aan RwandAir en de tijdelijke inzet van Qatarese A330-piloten krijgt een deel van de toestellen en bemanning nu alsnog een nieuwe bestemming. Daarmee lijkt het hoofdstuk van de Airbus A330 bij Qatar Airways feitelijk te zijn afgesloten, ondanks het feit dat de toestellen nog altijd bij de maatschappij uit Doha staan geregistreerd.