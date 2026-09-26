Russische militaire vliegtuigen onderschept in Europa

Zweedse en Finse straaljagers hebben gezamenlijk Russische militaire toestellen onderschept. Dit gebeurde afgelopen donderdag in het internationale luchtruim boven de Finse Golf. Dit maakte de Finse luchtmacht bekend.

Het was de eerste keer dat Finse en Zweedse gevechtsvliegtuigen samen opereerden in de luchtverdediging van het Scandinavische luchtruim. Finse F/A-18C Hornets en Zweedse JAS-39 Gripen toestellen onderschepten een formatie Russische militaire vliegtuigen. De formatie bestond uit een Russische Tu-134 Crusty en enkele MiG-31 Foxhounds en Su-30 Flanker-H gevechtsvliegtuigen van de Russische luchtmacht. Een van de onderschepte Russische MiG-31 Foxhounds © Flygvapnet – Zweedse luchtmacht

Naadloze samenwerking

‘De luchtmachten van Finland en Zweden zijn elk verantwoordelijk voor de bewaking en bescherming (…) van hun eigen luchtruim. De intensievere samenwerking die dit najaar is begonnen, maakt gezamenlijke operationele onderscheppingsvluchten mogelijk. Het biedt ook de mogelijkheid om van elkaars vliegbases gebruik te maken bij QRA-missies.’, aldus kolonel Vesa Mäntylä, plaatsvervangend hoofd operatiën van de Finse luchtmacht.

Generaal-majoor Jonas Wikman, commandant van de Zweedse luchtmacht, vulde aan: ‘Dit is zoals nauwe samenwerking er in de praktijk uitziet. Dankzij het vertrouwen en de hechte persoonlijke banden die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we nu naadloos samenwerken – als luchtmachten, als landen en als bondgenoten.’

Nordic Air Power

De samenwerking tussen de Finse en Zweedse luchtmacht bestaat al geruime tijd. Al jaren vinden over en weer grensoverschrijdende cross border trainingsvluchten plaats tussen de twee landen. In het kader van het “Nordic Air Power” samenwerkingsverband is deze samenwerking nog verder geïntensiveerd. Onder de naam Nordic Air Power werken de luchtmachten van Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken steeds meer samen in de gezamenlijke verdediging als NAVO-partners. Vooralsnog zijn Zweden en Finland nog wel verantwoordelijke voor de bewaking van het eigen luchtruim. Dit in tegenstelling tot Nederland en België, waarbij de samenwerking nog verder gaat en de landen afwisselend voor elkaar de luchtverdediging uitvoeren.

Russische dreiging

De Deense MIVD (Deense Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, DDIS) schrijft in een analyse dat Russische strijdkrachten zich steeds agressiever gedragen tegenover NAVO-eenheden in de regio rondom de Oostzee. Het incident eerder deze maand tussen een Russisch marineschip en een Deense militaire helikopter is hiervan het meest recente voorbeeld volgens de DDIS. De dienst waarschuwt zelfs dat Rusland plannen maakt en voorbereidingen treft voor sabotage-acties gericht tegen defensiebedrijven op Deense bodem.

De DDIS schat in dat (…) ‘Rusland zijn hybride oorlog zal intensiveren door vaker cyberaanvallen uit te voeren tegen het Westen en de NAVO, met grotere gevolgen voor de

doellanden dan in het verleden.’ De kans op een werkelijke militaire aanval van Rusland op een NAVO-lidstaat is volgens de DDIS niet groot: ‘Tegelijkertijd bestaat er een klein maar toenemend risico dat Rusland een beperkte militaire aanval zal uitvoeren op één of meerdere NAVO-landen die aan Rusland grenzen.’