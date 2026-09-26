SWISS-vlucht kan niet landen door problemen met landingsgestel

Een Airbus A320 van SWISS heeft tijdens de nadering naar Valencia de landing moeten afbreken vanwege een probleem met het landingsgestel. De bemanning kreeg een melding over een van de drie hydraulische systemen, waarna de piloten een doorstart maakten. Na de landing werd het vliegtuig van de baan gesleept.

Problemen tijdens de landing

De Airbus A320 van SWISS, registratie HB-IJQ, voerde vlucht LX-2142 uit van Zürich naar Valencia. Het toestel vervoerde 173 mensen. Tijdens de nadering naar baan 12 constateerde de bemanning een probleem met een van de drie hydraulische systemen. De storing had gevolgen voor het landingsgestel. Omdat de piloten niet direct konden vaststellen of het onderstel volledig en correct was vergrendeld, besloten ze de landing af te breken. De A320 maakte daarop een doorstart en klom opnieuw weg van de luchthaven.

Bemanning voert controles uit

Na de doorstart vloog de Airbus een wachtpatroon boven Valencia. De bemanning gebruikte die tijd om de checklists uit te voeren en de situatie verder te beoordelen. De melding had betrekking op een van de hydraulische systemen die het landingsgestel beïnvloedde. De piloten wilden daarom eerst zekerheid krijgen dat het onderstel daadwerkelijk in de juiste positie stond voordat ze opnieuw zouden landen. Vervolgens voerde de bemanning een lage nadering uit boven baan 12. Daardoor konden medewerkers op de grond het landingsgestel van buitenaf controleren en bevestigen dat het goed was uitgeklapt en vergrendeld.

Airbus landt uiteindelijk veilig

Na de extra controle landde het toestel veilig op baan 12. Na de landing werd de machine uiteindelijk door een sleepvoertuig weggehaald. SWISS liet weten dat een indicatie voor een probleem met één van de drie hydraulische systemen de aanleiding vormde voor de maatregelen, meldt The Aviation Herald.