Bekende privéjet van Elon Musk keert terug naar Schiphol

Een bekende privéjet van Elon Musk is opnieuw geland op Schiphol. De Gulfstream G650ER kwam rechtstreeks vanuit de Verenigde Staten en landde na ruim zes uur vliegen in Amsterdam. De CEO is vaker in Nederland te vinden en ook voor zijn bekende jet is ons land inmiddels geen onbekend terrein meer.

Van New Jersey naar Amsterdam

De Gulfstream vertrok vanuit Teterboro Airport (KTEB) in New Jersey voor een rechtstreekse vlucht naar Amsterdam. Volgens de vluchtgegevens van ADS-B Exchange duurde de oversteek ruim zes uur. De G650ER landde vervolgens op Schiphol. Dankzij het grote vliegbereik van het toestel kan de afstand tussen New Jersey en Amsterdam zonder tussenlanding worden afgelegd.

Elon Musk

N628TS is geen willekeurige zakenjet. De Gulfstream G650ER komt uit 2015 en staat geregistreerd op naam van Falcon Landing LLC. In officiële registratiedocumenten uit 2016 staat Elon Musk zelf vermeld als manager van Falcon Landing LLC. In een verklaring voor een internationale vlucht werd destijds zijn naam onder het document gezet namens de onderneming. De machine wordt al jarenlang in verband gebracht met Musk. Ook gespecialiseerde vliegtuigdatabases en vliegtuigfotografen identificeren N628TS als een vliegtuig dat door Musk wordt gebruikt.

Niet bekend of Musk zelf aan boord zat

Dat N628TS op Schiphol is geland, betekent overigens niet automatisch dat Elon Musk zelf naar Amsterdam is gevlogen. De Gulfstream kan ook door andere personen binnen de bedrijven rond Musk worden gebruikt. Of Musk zelf in Amsterdam is aangekomen, is daarom niet met zekerheid vast te stellen.