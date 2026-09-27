Groot incident met explosieven op Engelse vliegbasis

Zondagochtend heeft een “groot incident” plaatsgevonden bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. Dit meldt de plaatselijke politie in een persbericht. Op RAF Fairford staan sinds begin dit jaar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd. Deze toestellen hebben deelgenomen aan de aanvallen tegen Iran.

Volgens de Gloucestershire Police zijn er meerdere personen gearresteerd, omdat ze mogelijk explosieven bij zich hadden. Meerdere voertuigen worden onderzocht door de Explosieven Opruimings Dienst. Bewoners van woningen in het dorp Whelford, in de directe omgeving van de vliegbasis, zijn geëvacueerd.

Afgelopen juli merkte de Iraanse Revolutionaire Garde RAF Fairford al aan als potentieel doelwit. ‘Elke faciliteit die wordt gebruikt om een aanval op Iraans grondgebied mogelijk te maken (…)’ zou een legitiem militair doelwit kunnen zijn. Iran beschuldigde het Verenigd Koninkrijk verder van medeplichtigheid aan de Amerikaanse oorlog met Iran. In een reactie daarop stelde het VK dat het ‘dag en nacht klaar staat om zichzelf te verdedigen’.

Afgelopen maart, tijdens een piek in de aanvallen op Iran, stonden op RAF Fairford meer dan twintig B-1B en B-52H bommenwerpers gestationeerd. Inmiddels is dit aantal gereduceerd tot minder dan tien B-1B’s.