Martinair Boeing 747 maakt rechtsomkeert naar Schiphol

Een Boeing 747 van Martinair is zaterdag tijdens een vlucht van Amsterdam naar Miami teruggekeerd naar Schiphol. De vrachtjumbo was al boven Engeland toen de bemanning besloot de vlucht af te breken en terug te vliegen naar Nederland.

Vertrek vanaf de Polderbaan

De Boeing 747, registratie PH-MPS, vertrok om 11:35 uur vanaf de Polderbaan voor vlucht MP6161 naar Miami. De machine klom na vertrek naar een hoogte van ongeveer 32.000 voet. De vlucht verliep aanvankelijk volgens plan, maar boven Engeland veranderde de situatie en werd besloten om terug te keren naar Amsterdam. De 747 zette koers terug richting de Noordzee en vloog langs Norwich. Vervolgens maakte de Boeing een opvallende noordelijke beweging. Via de Noordzee vloog de jumbo in de richting van Terschelling, om daarna weer zuidwaarts te gaan. Het verloop van de vlucht wijst erop dat de bemanning waarschijnlijk brandstof heeft geloosd boven zee. Bij een terugkeer kort na vertrek kan het nodig zijn om gewicht te verminderen voordat een zwaar beladen vliegtuig weer landt.

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Terug naar Schiphol

Ter hoogte van Noordwijk kwam de 747 weer boven land, waarna het richting de luchthaven vloog. Om 13:00 uur, ongeveer anderhalf uur na vertrek, landde PH-MPS weer op Schiphol. Wat precies de aanleiding was voor de terugkeer is vooralsnog niet bekend. Of en wanneer de vlucht naar Miami opnieuw wordt uitgevoerd, is eveneens nog niet duidelijk.