Video: Boeing 747 moet landing op Schiphol plots afbreken

Een landing van een Boeing 747 op Schiphol liep onverwacht anders dan gepland. Het vrachtvliegtuig zette de nadering naar de baan in, maar de bemanning brak die op het laatste moment af. Een Embraer landde voor de Boeing en kon de baan volgens YouTube-kanaal AMS LIVE niet snel genoeg vrijmaken. De 747 zette daarop een go-around in en klom opnieuw weg.

Boeing 747-8 breekt landing af

De Boeing 747-8 van Cathay Cargo was onderweg als vlucht CX65 vanuit Astana naar Schiphol en zette de landing in. Terwijl de Jumbojet de baan naderde, bleek de afstand tot een Embraer die voor de Boeing vloog onvoldoende. Op de beelden is te horen hoe de YouTuber de situatie volgt en zegt: ‘Hij breekt de landing af. Ik denk dat er niet genoeg separatie tussen de twee is.’ De 747-8 brak vervolgens de nadering af en zette een go-around in. Even later klinkt de toelichting: ‘De Embraer moet nog landen en zal de baan niet op tijd hebben vrijgemaakt.’

Go-around op Schiphol

De YouTuber benadrukte dat je een dergelijke situatie met dit type toestel niet vaak ziet. Omdat de baan volgens hem pas later weer beschikbaar zou zijn, moest de Jumbojet een extra ronde vliegen voordat hij opnieuw kon landen. Tijdens die tweede nadering was het landingsgestel duidelijk zichtbaar. Bij de Boeing 747 komen alle hoofdlandingsgestellen volgens de waarnemer tegelijk naar buiten, in tegenstelling tot de Airbus A380, waarbij de verschillende hoofdlandingsgestellen in een andere volgorde uitklappen. ‘Bij de 747 komen alle hoofdlandingsgestellen er in één keer uit’, legt hij uit. Na de extra ronde zette de 747-8 de nadering opnieuw in en kon het toestel uiteindelijk zonder verdere problemen landen.